Víctor Font: "La salida de Xavi fue un disparate"

Víctor Font, líder de 'Sí al Futur' y segundo en las elecciones del FC Barcelona en el 2021 tras Joan Laporta, fiscaliza a final de cada temporada el gobierno del club. Este jueves ha visitado la redacción de SPORT y ha hablado largo y tendido de la situación del club, de los grupos de opinión que están apareciendo, de una posible moción de censura y de Xavi, ya exentrenador del Barça y que fue una de sus bazas electorales. La entrevista entera la podrán leer mañana tanto en papel como en formato digital. Les ofrecemos ahora un avance con todo lo que opina sobre la salida del técnico de Terrassa.

Xavi era su entrenador y lo acabó siendo de Laporta. ¿Cómo valora su paso por el Barça?

Muy movido y poco estable. Desde un punto de vista de resultados, aunque nos ilusionamos con la Supercopa y la Liga que se ganaron, por debajo de las expectativas, pero muy influido por como entró, por la falta de estructura, por un modelo de gobernanza en el que no se sabe quien ficha y por qué. Muchos fichajes se hicieron a pesar de no ser prioritarios, como el caso de Vitor Roque. Con estas circunstancias es difícil operar y nunca sabremos como hubiese funcionado en una estructura como la nuestra en la que hubiese estado bien acompañado.

¿Cómo vio su salida?

Un disparate, una muestra más de lo que es el desgobierno de la institución. Lo que pasó abrió los ojos a mucha gente. Estos golpes de volante no se centran solo en el caso de Xavi. Empezamos el mandato muy mal con una pésima gestión del caso Koeman, otra leyenda del club. Caso Messi, otro ejemplo de volantazos. A muchos culés se nos partió el corazón aquel día viendo como el mejor jugador de la historia era menospreciado y salía por la puerta de atrás. Un club que no es capaz de gestionar bien a sus leyendas ni crear las condiciones para que los mejores trabajen en el club. Se han ido, entre directivos y ejecutivos, más de treinta personas con talento que no han sido reemplazadas.

¿Le molestó en algún momento durante la pasada campaña que Xavi no le mostrase abiertamente su apoyo?

No, porque lo habíamos hablado y habíamos llegado a la conclusión de que siendo una de las grandes leyendas del club y un activo del Barça, tenía sentido que fuese así. Creo que en una campaña no poder dar nombres es un problema y Xavi y yo estuvimos alineados. No era lo ideal, pero era comprensible que Xavi no se manifestase.

¿Cómo ve la nueva etapa con Hansi Flick?

Lo bueno del fútbol y del Barça es que si somos capaces de fichar a un Nico, o incluso sin él, un nuevo entrenador te genera expectativas. Si podemos hacer algún retoque y algún fichaje ilusionante, todos los barcelonistas estaremos expectantes e ilusionados porque, repito, no hay ningún club, o dos o tres como máximo, que genere más que el Barça.

¿Qué le parece todo lo que ha pasado con Enric Masip en estos últimos días?

Es decepcionante, pero es un ejemplo más de lo que es el gobierno de club.Los socios estamos tristes, mucha gente me para por la calle. Merecemos estar mejor representados y todos estos episodios nos entristecen.

¿Debería salir del club?

Esto le corresponde al presidente. También hay una comisión de ética y transparencia que supongo que para situaciones como esta puede funcionar bien.