Víctor Font, en Reus: “El Barça no puede tener un presidente imputado por estafa”

El líder de Nosaltres, Víctor Font, ha defendido hoy en Reus la importancia que el Barça tenga una gestión honesta y alineada con los valores del club. “El Barça no puede tener un presidente imputado por estafa”, ha afirmado en referencia al caso que comportó la desaparición del histórico Reus Deportiu.

Tanto Joan Laporta, como Rafael Yuste o Xavier Sala i Martín están imputados por estafa en este caso y Font lamenta que la imagen del Barça resulte perjudicada, teniendo en cuenta que todos ellos han tenido cargos directivos en el Barça durante el último mandato, sea al club o a su fundación.

Durante su reunión con socios y socias de Reus, Font ha hecho un llamamiento a favor de la honestidad y ha pedido recuperar los valores del Barça, actualmente en cuestión por los acuerdos del club con países como el Congo, por los tratos con empresas opacas o de mala reputación, como New Era Visionary Group o ZKP, o por operaciones nunca muy explicadas, como la adjudicación de las obras del Camp Nou a Limak o el pago de 50 millones de euros a Darren Dein.

Durante el acto, Font ha sido acompañado por algunos de los impulsores de Nosaltres, como Jaume Guardiola o Gemma Amat, y también ha estado Ernest Benach, expresidente del Parlamento y que, como miembro de Suma Barça, también forma parte del movimiento de Nosaltres.