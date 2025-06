Víctor Font no se retracta de sus palabras sobre el traspaso de Vitor Roque: "No tengo nada que rectificar"

El fichaje de Vitor Roque por el Barça sigue dando de qué hablar y Víctor Font ha sido de los más críticos al respecto. Este jueves se llevó el acto de conciliación entre Deco y Víctor Font por las declaraciones del excandidato a la presidencia del Barça en las que aseguraba que el director deportivo azulgrana ofreció al club al delantero brasileño. Éste negó el asunto y decidió emprender acciones legales contra el empresario catalán. Font aseguró que no tiene nada que rectificar, por lo que la demanda seguirá adelante.

El excandidato a la presidencia del club azulgrana y líder de 'Sí al Futur' puso como ejemplo el fichaje del delantero brasileño como operación dudosa desde que Deco se convirtió en director deportivo. "Deco ofreció a Vitor Roque cuando Mateu Alemany y Jordi Cruyff estaban a la dirección deportiva. Cuando se van y entra él, es la primera operación que hace", señaló.

Estas insinuaciones molestaron mucho al directivo azulgrana, hasta el punto de llevar a cabo una demanda contra él. No obstante, Font siguió exigiendo más transparencia, insistiendo que las cifras del traspaso de 'Tigrinho' no están claras, por lo que no parecía temer una posible querella. Por eso mismo, ambas partes estaban citadas a un acto de conciliación esta mañana para pedir al que fuera candidato a la presidencia del Barcelona que se retractara de sus manifestaciones.

En este sentido Víctor Font ha emitido un comunicado expresando que "evidentemente, no tengo nada que rectificar y, por tanto, la conciliación no ha servido para nada". Además, ha apuntado que "estaría bien que los esfuerzos que se invierten en intentar intimidar a quienes piden explicaciones les destinara, precisamente, a explicar a los propietarios del club, que todavía somos los socios, aquellas operaciones que pueden generar dudas".

El comunicado completo

"En enero de 2023, Deco intercedió para que el Barça fichara a Vitor Roque, pero el club lo descartó. Un año después, en febrero del 2024 y con Deco ya de director deportivo, el Barça fichó a Vitor Roque.

Estos hechos, acreditados por medios de comunicación y nunca negados por nadie, podrían constituir un conflicto de interés. Si el club o el propio Deco ofrecieran una explicación con total transparencia y detalles quizá se acabarían las especulaciones. Pero el club se cierra en banda y la información brilla por su ausencia. En este y en muchos otros casos.

Cuando conté todo esto en una entrevista y pedí transparencia para evitar malentendidos o especulaciones, la respuesta de Deco fue convocarme a una conciliación, que se ha celebrado hoy, para que me retractara de mis declaraciones. Evidentemente, no tengo nada que rectificar y, por tanto, la conciliación no ha servido para nada. Pero siempre estaré cuando el club o uno de sus representantes me convoque para hablar.

Estaría bien que los esfuerzos que se invierten en intentar intimidar a quienes piden explicaciones les destinara, precisamente, a explicar a los propietarios del club, que todavía somos los socios, aquellas operaciones que pueden generar dudas. Seguiremos defendiendo el derecho de los socios a que nos den la información que merecemos.

Visca el Barça!"