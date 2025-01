Víctor Font responde a Laporta, en directo

Otra vez la moción de censura

"No hablé con Jordi Farré, quizá lo hice hace 7 o 10 años. El mecanismo de la moción de censura es otro ejempo de porqué hay que modificar los estatutos. No funciona ningún mecansimo. En la motivación debes pensar bien cuando hacerla para no desestabilizar. Si hay ruido institucional con el equipo jugando, como ahora, genera follón".

"La moción debe hacerse cuando no se desestabilice. El cambio debe pasar más antes que pronto. Cuando improvisamos las cosas no salen bien. Se debe planificar bien, en un momento adecuado y, por esto, nosotros creemos que es la última herramienta, aunque no la descartamos. Estoy convencido que en poco tiempo habrá problemas, que nos pondremos las manos a la cabeza".