Víctor Font renunciará a "10 o 15 millones de euros" para acabar con la lista de espera de abonados del Camp Nou

A "17 días" de la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font presentó "otra propuesta estrella" del proyecto social de 'Nosaltres' para intentar tumbar a Joan Laporta y relevarlo en la zona noble del Spotify Camp Nou. Este viernes, el precandidato explicó su plan para acabar con la lista de espera de abonados culés, actualmente integrada por "unas 15.400 personas".

Un día después de anunciar la rebaja de los precios de los abonos hasta un 75%, medida que tendría un impacto de unos 10 millones de euros, Víctor Font detalló otra propuesta que también provocaría que el Barça ingresara "entre 10 o 15 'kilos' menos en concepto de 'match day'". Y es que, además de "conceder el abono directamente a los primeros 5.000 aficionados en lista de espera", si gana las elecciones también pondrá a disposición del resto de afectados "un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas por partido".

Víctor Font presenta su "rompedora" propuesta para los abonos del Spotify Camp Nou / Jordi CARNÉ

"En los encuentros de Champions la cifra será más cercana a los 1.000 como consecuencia de los compromisos con la afición visitante, pero para los compromisos de otras competiciones pondremos tantas como sea posible para que los abonados en lista de espera puedan acudir al estadio", prometió un Víctor Font que insistió en que su programa social "tiene una prioridad muy importante: volver a acercar a los socios al club". "Y, para lograrlo, buscaremos ingresos mediante otras vías", apuntó.

Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y responsable social de 'Nosaltres', añadió que todas estas medidas "se pondrán en marcha cuando el Camp Nou esté al 100% de aforo, en su máxima capacidad" y celebró "el buen 'feedback' recibido por parte de la masa social durante la construcción de "un sistema trabajado durante mucho tiempo" que "responde a las necesidades de los socios". Este procedimiento rotatorio, además, abriría la puerta a los socios en lista de espera "a una excedencia de hasta tres años sin perder la posición en la misma".

"Hay mucha opacidad actualmente con todo lo que rodea al Camp Nou. Será una estructura compleja, pero se hará con transparencia y diálogo con los afectados. No todo el mundo quedará contento, pero sí que entenderá y sabrá lo que hacemos", sentenció Font.