Víctor Font reclama el voto por correo en las elecciones del Barça: "No puede ser una gincana"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó esta semana que el próximo lunes 9 de febrero dimitirá para presentarse a las elecciones que se deben celebrar el domingo 15 de marzo de 2026 para que de esta manera arranque el proceso electoral. Para la activación del mismo, el actual máximo mandatario y una parte de sus directivos tendrán que cesar de sus funciones para participar e impulsar su candidatura a la reelección, mientras que otro grupo, con Rafael Yuste al frente, seguirán dirigiendo la entidad.

Este jueves, Víctor Font ha trasladado un conjunto de propuestas a la junta de Laporta para garantizar "que ningún socio se quede sin participar en las próximas elecciones por falta de facilidades, especialmente teniendo en cuenta que no se sabe si la votación del 15 de marzo coincidirá con un día de partido en el Camp Nou". 'Nosaltres', la precandidatura liderada por el segundo aspirante más votado por la masa social culé en los comicios de 2021, ha solicitado varias medidas para que la participación sea lo más elevada posible.

Puesto que, tal como ha defendido otro de los impulsores del proyecto, Jaume Guardiola, "el Barça debe ser un ejemplo de democracia" y "queremos unas elecciones del siglo XXI", el punto clave de la petición de 'Nosaltres' es la implantación del voto por correo "tal como se hizo en 2021". "Esto facilitaría que ningún socio se quede sin expresar su opinión por falta de tiempo o por vivir lejos de Barcelona. Actualmente hay más socios que viven fuera de Barcelona (89.637 entre Cataluña y el resto del mundo) que en la capital catalana (52.717)", ha argumentado el equipo de Font.

Desde Nosaltres también se ha pedido "que se activen puntos de votación en todo el territorio catalán" y que si finalmente el 15 de marzo hay partido en el Spotify Camp Nou, las entradas de ese encuentro se destinen íntegramente a los socios y a precios muy populares. "Ese día hay que llenar el Estadi de socios y socias, priorizando la venta de entradas frente a turistas y otros colectivos. Es un día de fiesta de la democracia barcelonista y el Camp Nou debe latir con la gente azulgrana. El socio debe sentir que el club es suyo, especialmente cuando toca escoger quién lo gobernará", ha justificado Guardiola.

Por último, 'Nosaltres' también ha propuesto que se faciliten mecanismos reales para que todos los proyectos que se presentan a las elecciones lleguen a la totalidad de los socios. "El club debe facilitar que cualquier candidato oficial pueda enviar sus propuestas a los propietarios del club en igualdad de condiciones para que estén bien informados antes de decidir. Votar no puede ser una gincana; quien quiera decir la suya debe poder hacerlo sin perder todo el día", ha sentenciado.