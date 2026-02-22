Víctor Font quiere recuperar "el alma" del Spotify Camp Nou: "Queremos blindar el modelo"

La precandidatura ‘Nosaltres’, liderada por Víctor Font, presentó sus principales medidas para recuperar la animación en el Estadi y reforzar el vínculo con la masa social. El proyecto apuesta por multiplicar por cinco el aforo de la Grada de Animació, hasta alcanzar las 5.000 localidades, y por reactivar el Departamento de Desplazamientos del FC Barcelona.

Font fue contundente al defender el giro en el modelo social del club: "Lo que está en riesgo es que el Barça continúe siendo más que un club. Sin los socios no hay Barça, por eso es vital y estratégico recuperar la animación en el estadio, tanto cuando jugamos en el Camp Nou como cuando vamos fuera". El precandidato criticó que la junta saliente haya decidido "unilateralmente cerrar la Grada de Animació y desmantelar el Departamento de Desplazamientos" y aseguró que su equipo viene a "blindar el modelo para situar a los socios en el centro".

La ampliación de la grada se haría de forma gradual y bajo un modelo de gestión profesional, con diálogo directo con los grupos de animación y la creación de la figura del Supporter Liaison Officer (SLO) para prevenir conflictos y garantizar la convivencia.

Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB, anunció la "recuperación y profesionalización" inmediata del Departamento de Desplazamientos, con precios asequibles y planificación anticipada para el masculino, el femenino y las secciones. Además, Joan Solé, impulsor de Cultura de Grada, se sumó al proyecto para "blindar la grada" y reforzar el movimiento peñístico. Font cerró el acto con un mensaje claro: "El Barça es, antes que nada, su gente, y estamos aquí para servirles con transparencia y honestidad".