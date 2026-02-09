Víctor Font: "Queremos doblar los ingresos del Barça femenino en dos años y medio"

Víctor Font mantuvo el discurso duro y “rebelde” contra la gestión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona en los últimos cinco años el día de su dimisión para poderse presentar a las elecciones del próximo 15 de marzo de 2026. En la presentación de su proyecto ‘Barça en femení’ en La Cuina de la Boqueria de Barcelona, el precandidato insistió en todas las cuestiones económicas, sociales e institucionales que ha ido denunciando desde que ‘Nosaltres’ salió a escena y dio los primeros detalles sobre sus dos principales propuestas para trabajar en la igualdad de género en el club blaugrana.

"Queremos doblar los ingresos del primer equipo femenino de fútbol en los próximos dos años y medio. Y también hay recursos para que el sueño que teníamos en 2021 sea una realidad: que todas las secciones profesionales del club tengan un equipo femenina", declaró un Font que también prometió más presencia femenina en cargos de responsabilidad, pues "la apuesta también debe ser institucional".

Font también criticó con dureza que el "presidencialismo" de Laporta, que provoca "que los y las mejores no trabajen en el club" y que la entidad "tenga que aceptar los millones que vienen del Congo porque necesitamos el dinero", haya comprometido el futuro del Barça femenino. "Tenemos a seis de las mejores jugadoras del mundo y el entrenador que acaban contrato y no sabemos si podrán renovar por problemas económicos", lamentó. "Todos estamos muy contentos con Flick, pero más allá del primer equipo masculino de fútbol la realidad deportiva del club no está donde debería", añadió.

Desde el punto de vista del segundo candidato más votado en las elecciones de 2021, “cuando hay resultados positivos perdemos la perspectiva". "Con este presidencialismo, este club ha ganado cosas siempre, pero no ha optimizado los resultados ni logrado el mayor potencial", consideró Víctor Font en un acto que contó también con la presencia de algunas de las caras visibles de 'Nosaltres' como Gemma Amat, Joana Barbany o Maria Teresa Andreu, además de Carles Ordiales y Núria Bertrana, empresaria propietaria de La Cuina de la Boqueria. La mayoría de ellos pusieron el foco en la poca cantidad de mujeres en puestos de trabajo de responsabilidad en el Barça: "Ya sabemos lo que hay en la junta directiva, pero también hay pocas mujeres en cargos ejecutivos y dirección deportiva. La realidad es que hay mujeres talentosas en el club, pero deben tener poder de decisión”.

"A Flick le daremos estabilidad"

Después del evento, Víctor Font se desplazó hacia 'La Nit de la Ràdio' y continuó reflexionando sobre la actualidad culé. En este caso, fue cuestionado por sus polémicas declaraciones sobre el futuro de Deco como director deportivo del Barça en caso de que gane las elecciones y la respuesta de Hansi Flick al respecto. "Nunca había trabajado tan bien como con Deco", dijo el técnico alemán sobre el secretario técnico. "Si a Flick le gusta lo que tiene, con lo que vamos a ofrecerle va a flipar", apuntó el aspirante a la presidencia.

"A Flick le daremos estabilidad y no improvisación. No perderemos a Iñigo en verano y ficharemos a Cancelo luego en invierno", finalizó Víctor Font en un primer día de precampaña realmente ajetreado.