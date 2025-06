Víctor Font: "Por primera vez no esperamos a que un jugador titular se arrastre por los suelos"

El próximo año se llevarán a cabo las elecciones para la presidencia del Barça para los siguientes cinco años. Entre los candidatos a ocupar la posición de Joan Laporta se encuentra Víctor Font, quien ha hablado en el programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' sobre la situación actual del club y de su propuesta de gestión.

Esta ha sido una de las mejores temporadas del Barcelona en los últimos años, no solamente por los títulos logrados, sino por las buenas sensaciones futbolísticas y de sentimiento azulgrana. En este sentido, el líder de 'Sí al Futur' ha expresado tener "sentimientos encontrados", puesto que "la ilusión y la diversión con el primer equipo ha sido espectacular". No obstante, también se ha mostrado "absolutamente preocupado porque se está acabando el mandato y la situación económica sigue sin revertirse. Un equipo de Champions sin una gestión al mismo nivel pone en riesgo el medio-largo periodo".

"Lo que más me entristece de todo es que se gobierna cada vez más de espaldas a la gente. Lo que sueña la gente es un Barça al que al socio se le explica las cosas con transparencia, donde no nos escondemos detrás de contratos de confidencialidad ni engañamos a la gente. Se tiene que priorizar las secciones, donde el socio abonado es más importante que los turistas, donde las leyendas son bienvenidas y no salen por la puerta de pequeña. Un Barça que es de su gente o no será", ha añadido.

Las elecciones de 2026

Hace un mes Laporta confirmó su candidatura para las próximas elecciones: "Estamos cerca de las siguientes elecciones. El socio tiene que tener la oportunidad de elegir entre el modelo del presidente que es personalista, presidencialista, con gente de confianza, con amigos y familiares y sin transparencia. Lo tenemos que confrontar con el modelo del Barça de su gente", ha valorado Font. "Nosotros trabajamos para ayudar a impulsar esta alternativa. Creemos que hace falta pasar página para proteger el modelo de propiedad y para que esta gestión económica nos asegure maximizar los resultados deportivos".

"Ahora ya entramos en una fase que tenemos que intentar construir una alternativa transversal con todos aquellos que compartimos opinión y centrarnos que los socios conozcan las opciones que hay: el modelo actual con poca transparencia y el contrario a esta manera de ser", ha concluido respecto a esta cuestión.

El fichaje de Joan Garcia

Esta mañana el Espanyol ha comunicado el pago de la cláusula de Joan Garcia por parte del Barça. Víctor Font ha comentado que esta nueva incorporación le parece "muy bien en el sentido que es una decisión tomada por la dirección deportiva y los técnicos. A mí me gusta lo que veo. Por primera vez no esperamos a que un jugador titular se arrastre por los suelos para tomar una decisión". Sin embargo, también se ha mostrado crítico con la gestión que se está llevando a cabo con Ter Stegen: "No sabemos tratar a nuestras estrellas bien. Es reprobable que este jugador no haya hablado con nadie del club y que se haya enterado por las filtraciones".

Además, el candidato a la presidencia ha hablado sobre los elevados sueldos que el Barça sigue pagando estos últimos años a muchos de sus futbolistas: "Siempre es peligroso, porque cuando tienes el talento que tienes y lo quieres retener, puede haber inflación. Por eso es importante el modelo de organigrama que tienes. No puedes tener a unos quince amigos que participen en algunas decisiones: tienes que ser firme con el salario y tomar decisiones difíciles...".