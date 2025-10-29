Víctor Font presentará una alternativa transversal

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están a la vuelta de la esquina -a la espera de ser convocadas por la junta directiva que lidera Joan Laporta- y desde la oposición ya hace semanas que se están moviendo algunos hilos para estos comicios. El excandidato Víctor Font mantiene intacta su voluntad de dirigir el club blaugrana y en su afán de ofrecer a las socias y socios una alternativa transversal, en las próximas semanas dará un paso más en esta dirección.

El próximo lunes 17 de noviembre a las 19:00 horas se llevará a cabo un acto "de afirmación barcelonista, que servirá para presentar una alternativa transversal al actual gobierno del Barça". Bajo el nombre de 'El Barça que volem', Font liderará esta presentación en la Fira de Barcelona.

No obstante, no se tratará de un acto de presentación de una nueva candidatura, aunque fuentes cercanas a 'Sí al futur' aseguran que se está trabajando con éxito para aglutinar colectivos y personas que representen partes muy diferentes del barcelonismo para ayudarles a tener voz.

En una reciente entrevista concedida a SPORT, Víctor Font volvió a cargar contra el mandato de Laporta asegurando que "la mala gestión actual pone en riesgo una generación que tiene que ganar muchas Champions". Del mismo modo, comentó que "existía una herencia, pero han tenido cinco años para gestionar el club y han sido incapaces de hacerlo".

Preguntado por la posibilidad de armar una candidatura unitaria que se enfrente a la opción de prolongar el actual mandato de la junta directiva durante cinco años más, el líder de 'Sí al futur' expuso que "debemos poner en un lado el modelo Laporta y en el otro una alternativa que represente todo lo contrario y que ilusione a la gente", pero que "no va de una persona, de Víctor Font; todos estos colectivos deben dar un paso hacia adelante".