Víctor Font presenta su 'Proyecto Messi': "Leo se tiene que despedir sobre el césped y con Laporta no pasará"

Víctor Font presentó este sábado su 'Proyecto Messi' con el que aspira a recuperar al crack argentino para el FC Barcelona si gana las elecciones del próximo 15 de marzo.

El precandidato de estructuró su propuesta en tres ámbitos —social, deportivo y económico— y puso el foco, bajo el lema 'Es hora de tornar a casa' (Es hora de volver a casa), en cerrar una herida que todavía sigue abierta desde la salida del argentino en 2021, cuando no pudo renovar bajo la presidencia de Joan Laporta por los problemas financieros del club.

El proyecto de 'Nosaltres', según explicó Font, no es improvisado y ya está en manos de la familia del argentino. "Esto que os contamos hoy arranca en 2022. Ahí empezamos a trabajar este proyecto con tres patas. A mediados de 2023, le trasladamos nuestra idea y nuestras propuestas a la familia Messi", aseguró.

Los tres puntos del proyecto

El eje central del plan es convertir a Messi en presidente de honor del Barça. "Los valores de Leo reflejan cómo somos los culers. Comprometido, líder, honesto y que quiere mucho al Barça. Es la cara más conocida del barcelonismo", defendió Font, que sitúa al argentino como pieza estructural a nivel institucional.

En el plano deportivo, planteó una despedida a la altura de la trayectoria del ’10’ aunque sin concretar detalles. "Propongo que pueda despedirse vestido de corto en el Spotify Camp Nou después del Mundial para recibir el homenaje que se merece", explicó. La idea es que el adiós sea sobre el césped y ante la afición, en un escenario acorde al legado del jugador más importante de la historia azulgrana, algo que comparte con todas las demás precandidaturas, aunque recordó que la brecha entre Laporta y Messi imposibilita una reunión si el expresidente gana las elecciones.

"Leo Messi no puede despedirse del Barça con una foto y todos sus trofeos detrás. Debe despedirse en el césped, jugando, que es como nos emocionó", afirmó. "Los culés deben tener claro que esto jamás va a suceder si Joan Laporta gana estas elecciones y vuelve a gobernar el club".

En el apartado económico, el precandidato presentó una idea de colaboración del club culé con Messi como en su día hicieron Michael Jordan y Nike, obviando que el argentino y el Barça visten marcas comerciales -Adidas y Nike- rivales en el mercado: "En la pata comercial propongo combinar la marca Messi con la marca Barça, que nos daría un potencial económico descomunal, al más puro estilo Jordan y Nike". Font entiende que la alianza entre ambas marcas permitiría generar nuevos ingresos y reforzar el posicionamiento global del club.

Ataques a Laporta

El acto arrancó con un recuerdo explícito a 2021. Font proyectó las promesas de continuidad del argentino realizadas en su día por Laporta y las imágenes de las lágrimas de Messi en su despedida. "Recuerdo que a Messi Laporta le engañó dos veces. En 2021 y en 2023. ¡Dos veces! Motivo suficiente para dejar de ejercer el cargo de presidente del Barça".

El precandidato, a pregunta de SPORT, atacó la relación de la anterior junta directiva con el máximo rival, el Real Madrid. "No rompimos las relaciones con Florentino. Las rompimos con Messi. Es gravísimo. El relato oficial nos cuenta que defendemos al Barça y que rompemos relaciones con el Madrid y la realidad es que ellos ganan partidos gracias al CTA y nosotros seguimos alejados de Messi, como de otras leyendas".