Víctor Font no se plantea presentar una moción de censura en el Barça

Víctor Font, candidato a las últimas elecciones del Barça, apareció para criticar con dureza la gestión de Joan Laporta y su Junta directiva en el club. Para Font, "el Barça está perdiendo muchos trenes por una gestión ineficaz y es el momento del cambio". Pese a todo, Font negó que fuera a presentar una moción de censura: "El Barça es un club emocional y lo importante es que haya estabilidad. Esta Junta ganó las elecciones, pero hay que estar vigilantes. No estamos para presentar una moción de censura y solo lo haríamos en el caso de que se cruzaran líneas rojas como que se produjeran delitos. Hay que ayudar a que la estabilidad sea real. La moción es una herramienta democrática, eso sí".

Font, que criticó la poca profesionalidad del Barça en el que "los cargos están cubiertos por amigos o familiares del presidente", sí que abrió la opción de que los socios contacten con ellos para sumarse al cambio: "Hay mucha gente que me pide que salve al club, mucha gente que nos para por la calle. Ahora abrimos la posibilidad de que se unan a nosotros. Que socios con talento se unan al cambio. Lo ideal sería cambiar lo antes posible porque estamos perdiendo el tiempo, pero cuantos más seamos, mejor. A partir de ya vamos a vigilar muy de cerca todo lo que está pasando".

El candidato indicó que el Barça está perdiendo opciones de futuro por la gestión y no se puede dar más tiempo: "El discurso triunfalista no cuadra con la realidad. Se han echado a figuras del barcelonismo por la puerta de atrás, al socio no se le escucha y se va al día a día cuando este club tiene un enorme potencial. No es solo ya de que la pelota entre sino de hacer las cosas bien".