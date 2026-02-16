Víctor Font pide la unión de la oposición contra Laporta: "El 15 de marzo debe ser un plebiscito"

Movimiento importante en la carrera hacia la presidencia del FC Barcelona. Víctor Font abrió la puerta este lunes a formar parte de una candidatura unitaria contra Joan Laporta y "convertir las elecciones del próximo 15 de marzo en un plebiscito". "Tiene todo el sentido del mundo que vayamos todos juntos", dijo sobre posibles pactos con los otros precandidatos, Marc Ciria y Xavi Vilajoana, el día en que recibió las papeletas para recoger firmas y formalizar su candidatura.

"No descarto absolutamente nada. Todos coincidimos en que estas elecciones no van de escoger un candidato, sino qué Barça queremos para los próximos años. Nos tenemos que preguntar cuántos socios queremos seguir conviviendo con las mentiras, el engaño, el personalismo, los amigos y empresas de reputación dudosa y cuántos queremos pasar página. Todos los precandidatos excepto el expresidente Laporta apostamos por el mismo modelo de club. Por profesionalizar y modernizar el club. Tiene todo el sentido del mundo que vayamos todos juntos", declaró Font desde su sede electoral.

"El debate tiene que estar en el modelo de club que queremos. Hay muchos socios que no están dispuestos a continuar de esta forma. Ante esta realidad, tenemos que juntarnos. Y, si lo hacemos, la mayoría social votará por el cambio", insistió el candidato que más apoyos recibió en los comicios de 2021, aunque no por ello considera que debe ser la cara visible de la oposición: "Esto es lo menos importante. Esto se trata de tener un proyecto interesante que gobierno los próximos años y haga la transformación que el club necesita. Debemos ser conscientes de que el club, tal como lo hemos conocido hasta hoy en día, está en riesgo".

Sobre los contactos con los proyectos de Ciria y Vilajoana, Font aseguró que "ha habido conversaciones y nosotros seguiremos empujando en esta dirección porque seguiremos priorizando los intereses del club". "El diagnóstico de todos los precandidatos menos Laporta es muy similar y las soluciones o se parecen mucho o son complementarias. Yo siempre soy optimista y creo que este debe ser el objetivo de todos los socios que pensamos que hay que cambiar las cosas", zanjó al respecto.

El "peor momento social de la historia" del Barça

Con sus 50.000 papeletas de firmas recién llegadas a su sede, Víctor Font aprovechó la convocatoria para pedir la “movilización” de la masa social culé. “Nos jugamos muchísimo, se trata de pasar página del modelo personalista que ha gobernado al club desde hace décadas. El Barça debe estar en manos de profesionales para eliminar definitivamente el riesgo de perder el modelo de propiedad”, reflexionó en los primeros compases de una precampaña previa “a las elecciones de la historia que se celebran en peor momento social”.

Por último, el precandidato restó importancia a la cantidad de firmas de socios que reciba. "No tenemos objetivo, se trata de obtener el mínimo de firmas necesarias para pasar el corte y ser candidato. Queremos llegar a tantos socios como sea posible aunque el club no lo ponga fácil. Es muy triste que una institución como el Barça no habilite el voto por correo en unas elecciones", finalizó.