Victor Font pide romper relaciones con el Real Madrid

Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Barça y precandidato ya confirmado para las próximas elecciones, que deben celebrarse durante el primer semestre de 2026, pasó por los micrófonos de ‘El Partidazo de Cope’ este jueves por la noche. Lo hizo poco después de que Joan Laporta, durante la cena de Navidad del club, cargara sin piedad contra el Real Madrid y la forma en la que el club blanco pretende “destruir, borrar y desvirtuar la historia del Barça”.

"Estoy cien por cien de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Barça, e incluso voy mucho más allá. Los barcelonistas nos sentimos profundamente ofendidos cuando Florentino Pérez pone en duda la historia reciente del FC Barcelona y la del que ha sido el mejor equipo de la historia del fútbol. Y que esto venga del presidente del club que acumula más sospechas sobre títulos en toda la historia del fútbol nos parece, sencillamente, lamentable", arrancó Font.

En defensa de la historia del Barça

Añadió que "los datos así lo indican. No sé cuántos oyentes saben que, durante el siglo XX, diez presidentes del Comité Técnico de Árbitros tuvieron una relación histórica con el Real Madrid: eran socios e incluso exjugadores del club. No les pagó, peroexistía un conflicto de intereses espectacular. Hay que hablar con datos. El último presidente del CTA, José Plaza, estuvo 23 años en el cargo. ¿Cuántos títulos ganó el Barça con él y cuántos el Real Madrid? Trece a dos. Y durante los primeros cinco años de los pagos a Negreira, ¿cuántos títulos ganó el Barça? Cero patatero".

Y es que, para Víctor Font, "los hechos dicen que se está poniendo en duda al mejor equipo de la historia, un equipo que ganó en el campo y cuyo reconocimiento es unánime en todo el mundo. Los pagos no tienen nada que ver con una supuesta influencia sobre los árbitros". De hecho, comentó que "lo que se está discutiendo es si el pago al número dos del estamento arbitral durante una serie de años tuvo algún tipo de impacto o no. Pero lo verdaderamente relevante, y en lo que coincidimos todos los barcelonistas, es nuestra indignación ante el presidente del Real Madrid por acusar al Barça de ganar gracias a los árbitros".

Florentino y su cortina de humo

Font siguió con su ataque a Florentino Pérez, del que dijo que "pone en duda años de competición en los que el Barça fue claramente superior al Real Madrid porque es incapaz de reconocer que durante mucho tiempo fuimos mejores. Y lo hace como cortina de humo ante un momento en el que su proyecto deportivo es un fracaso, la Superliga también lo es, y tiene problemas con el Santiago Bernabéu, después de tres años de silencio".

Pese a sumarse a la critica hacia Florentino Pérez y el Real Madrid, también pidió hechos y no palabras a Laporta: "Con palabras no se defiende al club. El presidente del Barça debería dejar de lanzar declaraciones grandilocuentes y actuar: denunciar al Real Madrid y a Real Madrid TV, que están adulterando la competición. Existe un conflicto de intereses evidente cuando el delegado del Real Madrid, Mejía Dávila, tiene a su mujer en el CTA en una posición relevante. Defender al club es actuar, no solo hablar".

Eso sí, tiene claro que Florentino debería rectificar y, si no lo hace, habría que romper relaciones: "En estos momentos te diría que al presidente del Real Madrid le pediría una rectificación y si no rompería relaciones. Me parece de un cinismo inaceptable querer dañar la reputación de un club como el Barça".

Pide hechos y no palabras a Laporta

Y siguió: "Gritando y hablando no se defiende al club. Durante todo el mandato se ha ido de la mano de Florentino Pérez, y ese es el lío que denunciamos desde el primer día. A los pocos meses de llegar a la presidencia, Joan Laporta tuvo que tomar una decisión clave: renovar al mejor jugador de la historia o alinearse con la Superliga y con Florentino Pérez. Y ante esa disyuntiva, eligió a Florentino y la Superliga antes que la renovación de Messi".

Font denunció que "desde entonces, el Barça ha ido de la mano de Florentino Pérez y ha recibido asesoramiento de personas de su máxima confianza. Que ahora, a pocos meses de las elecciones, se adopte un discurso radicalmente distinto resulta inaceptable. Aquí no se trata de gritar, se trata de actuar. Por eso reclamo y exijo que el FC Barcelona actúe de verdad. El club debe denunciar a Real Madrid TV por la elaboración y difusión de vídeos que acaban adulterando la competición".