¡Víctor Font pide elecciones anticipadas!

Víctor Font se ha dirigido a los socios en una comparecencia de prensa en la que ha realizado una primera intervención que ha acabado con una demanda muy clara: el avance electoral. Durante su charla aseguró que "no hay plan, improvisamos, cada vez tenemos a menos gente buena en las estructuras ejecutivas. El relato propagandístico está lleno de incoherencias, irrealidades, mentidas... Todo esto es inaceptable".

De ahí que también exigiera "que nos expliquen la verdad" porque "han sido tres meses decepcionantes, frustrantes, de lo más decepcionante que recuerdo en la vida institucional del club". Y es que tiene claro que "sin las excepciones en la regla del Fair Play, no se habría podido hacer nada, no se habría podido inscribir a nadie".

Tras unas primeras reflexiones en las que ha criticado la situación a nivel social, institucional, económica y deportiva, Font ha sido claro: "Pedimos a Joan Laporta que convoce elecciones el próximo verano". Si no ocurre, "seguiremos fiscalizando y estando encima, poniendo luz en la oscuridad y pidiendo que así sea".

No a la moción de censura

Y es que Víctor Font señaló que "no sé cuántas veces se nos ha dicho que ya hemos salido del túnel, que podemos operar con normalidad. No podemos decir que el club está salvado económicamente si no conseguimos dos cosas: resolver el pufo de Barça Studios y demostrar a los barcelonistas que el club tiene capacidad de generar beneficios de forma sostenida para poder devolver la deuda de 1.300 millones de euros".

Eso sí, descarta la moción de censura porque "es una herramienta que hay que usar en situaciones muy excepcionales. Solo tiene sentido si se han pasado líneas rojas y si se han cometido delitos. No lo descartamos, pero poner palos en las ruedas institucionales no tiene sentido, hay que hacerlo de forma ordenada".