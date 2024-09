Víctor Font pide elecciones en el 2025

Víctor Font, líder de 'Sí al Futur' y segundo en las elecciones del 2021 tras Joan Laporta, ha pedido al presidente del club azulgrana que "convoque elecciones en verano del 2025. Por como está llevando el club y porque estoy convencido de que estamos preparados para gobernar el club y sacar todo el potencial que el club tiene".

Font ha hecho balance a los últimos tres meses del club, que ha catalogado como "decepcionantes y frustrantes, de los más decepcionantes en la historia del club. No hay plan, cada vez menos hay gente menos buena en las estructuras y por tanto no aprovechamos todo el potencial del club. En el área económica se han ido todos. Ello provoca fallos de gestión que acaban en un relato propagandístico lleno de irrealidades, promesas que no se cumplen y mentiras y todo esto es inaceptable. Los socios merecemos la verdad".

El líder de 'Sí al Futur' ha criticado con dureza, especialmente, la situación económica del club. "No sé cuantas veces nos han dicho que hemos salido del túnel, pues no. No podemos decir que el club ha sido salvado económicamente si no conseguimos dos cosas, resolver el pufo de Barça Studios y demostrar a los barcelonistas que el club puede generar beneficios para devolver la deuda de 1.300 millones de euros. Ni una cosa ni la otra. Con Barça Studios, nos hemos dado 408 millones de beneficios, si no se resuelve volvemos a principio de mandato con 400 millones de patrimonio negativo. No conozco que haya un equipo de negocios y los accionistas son gente que ni conocemos y de difícil repoutaciòn, accionistas que no pagan y otros que hacen frankfurts".

Font ha negado que el club pueda dar beneficios en su ejercicio ordinario de la temporada 2023-24 como aseguró recientemente Laporta: "Se nos dice que cerraremos en beneficios ordinarios positivos, no es cierto, pues se hará con plusvalías de venta de jugadores. Y eso no es ordinario. También habrá alguna provisión y movimiento contable. Pero con esto no es suficiente, hemos de generarbeneficioss para devolver la deuda. ¿El acuerdo con Nike estaba a punto de firmarse en mayo y ahora decimos que no lo hemos firmado porque no hemos querido?"

Área deportiva

El empresario de Granollers también criticó la gestión deportiva del club durante este verano . Eso sí, salvando a Deco. "Él ha hecho más de lo que la pésima gestión deportiva le ha dejado hacer. Estaba atado de pies y manos. No hay plan, hay golpes de volante y a cruzar los dedos para que la pelota entre. Han tenido tres directores deportivos, tres entrenadores, se han hecho 30 fichajes y solo quedan ocho. Decimos que queremos un medio centro y un extremo y fichamos a Olmo. Nos engañaron con Nico Williams y decimos a la gente que Gündogan se ha ido por razones deportivas, empezamos diciendo que Flick quiere a los Joaos y no vuelven. Decimos en primera persona que queremos a Nico y ahora decimos que no hablamos de jugadores de otro club. Decimos que la cantera es el importante y salen Guiu, Arnau Tenas, Mingueza… Hemos estado bloquedaos durante todo el verano. Sin excepciones a las normas del 'fair play', no hubiésemos inscrito a nadie. Sin los lesionados donde tendríamos a Iñigo y Olmo".

Víctor Font, en rueda de prensa / Javi Ferrándiz

Por todo ello, Font, que lamentó que el Barça fuese elclubn número once de la Liga en cuanto a número de abonados, solicitó que la próxima Asamblea de Compromisarios sea híbrida, es decir, presencial y virtual. "Exigiremos junto a otros grupos deopiniónn que en el orden del día se nos explique la verdad de todo esto de lo que estoy hablando".

Líder de la oposición

Asamblea y elecciones. ¿Pero qué pasará si no se convocan? "Seguiremos fiscalizando". ¿Y una posible moción? "La moción solo tiene sentido si se pasan líneas rojas, no hay que poner entrebancos a una temporada que ha empezado muy bien. Por eso pedimos las elecciones para final de temporada", ha dicho un Font que habló por última vez con Laporta este verano en un tanatorio "y no le hizo gracias que yo fuese a saludarle. Laporta es conmigo o contra mí".

Font pide elecciones cuando hay otros grupos de barcelonistas que se mueven, como 'Som un Clam', liderando por Joan Camprubí Montal. El de Granollers dejó bien claro que, en caso de un posible pacto, quien debe liderar el grupo. "Debemos pasar página del régimen del 2003, que el club se modernice y debemos sumar todos los que compartamos pronóstico y visión. En el 2021 hubo siete precandidaturas. Tres pasamos el corte y mi equipo recibió un tercio de los votos y no hemos dejado de trabajar. Todos aquellos que compartan diagnóstico, sumemos. La otra parte será la continuista".

Por último, dos nombres propios, el primero el de Vitor Roque. "Se nos dice que él y Endrick eran los mejores talentos de Brasil, pagamos 39 más 30 cuando teníamos a Guiu. Ha jugado dos partidos. El caso de Vitor Roque lo debe explicar alguien, que se nos enseñen los informes. Es un desastre deportivio, económico y por el que le hemos hecho un mal favor al jugador".

Y poder fichar a Haaland en el 2025. "Si se resuelve todo el problema económico, seremos el Barça que hemos sido siempre y claro que podremos ir a por Haaland. Creo que no tenemos capacidad de llegar a ese punto ahora".