Víctor Font: "Tenemos una oportunidad histórica, vamos a ganar"

Víctor Font ya tiene el plebiscito que tanto quería pedía para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El 15 de marzo, los socios del club blaugrana deberán escoger en las urnas entre su candidatura, ‘Nosaltres’, y la de Joan Laporta, ‘Defensem el Barça’. Marc Ciria no ha superado el corte de apoyos válidos y habrá un apasionante cara a cara entre el presidente saliente y el segundo candidato más votado en 2021.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Font celebró en su sede electoral el hecho de haber logrado “la oportunidad histórica que hace meses que reclamamos para el Barça”. “Hace tiempo que repetimos que estas elecciones no van de escoger un candidato, sino de qué Barça queremos para los próximos años. No va de personas, sino de contrastar el Barça del pasado con el Barça del futuro. Es una oportunidad histórica, lo tenemos a nuestras manos. Y los socios lo deben tener claro”, declaró.

Puerta abierta a Ciria

El líder de ‘Nosaltres’ abrió la puerta a Marc Ciria a su proyecto por “coherencia” con el mismo. “Siempre hemos dicho que esto no es el proyecto de Víctor Font y hemos dejado la puerta abierta al talento. Hoy, todas estas puertas están igual o más abiertas a todos aquellos que comparten diagnóstico”, justificó. “La primera encuesta real, el número de firmas presentadas, deja claro que hay una mayoría social en el barcelonismo que quiere el cambio. Espero que en los próximos días todos estemos remando hacia la misma dirección”, deseó.

El ya candidato respondió a las críticas de Elena Fort, exvicepresidenta de la entidad culé y mano derecha de Laporta, a su voluntad de convertir las elecciones en un plebiscito. “Esta es exactamente la cuestión: no vamos contra nadie. “Tenemos que acabar con el Barça de los buenos y los malos. Esto forma parte del pasado. ‘Tots units fem força’ de verdad. La gente tiene entender que el Barça del futuro es el Barça de todos. Si reunimos talento y vamos juntos, el Barça es imparable”, aseguró.

No se espera una campaña electoral con ninguna propuesta 'bomba', pero según su punto de vista "la gente blaugrana se emocionará cuando vea qué realidad de club tenemos si hacemos las cosas como deben hacerse". "Será un cambio de la noche al día impresionante. Si hacemos los cambios que tenemos previstos, la gente se emocionará. Los seguiremos explicando detalladamente como hemos hecho hasta ahora".

Víctor Font: "El sistema de firmas es un sistema rudimentario del s.XVIII" / NOSALTRES

"En 2015 hicimos caso al balón y nos equivocamos"

Preguntado por el elevado porcentaje de firmas invalidadas, que entre otras cuestiones impidieron a Ciria superar el corte, Víctor Font mostró su "tristeza" con "este tipo de situaciones generadas porque no somos una institución modélica". "¿Por qué no podemos, de forma muy fácil en 2026, dar la firma electrónicamente? ¿Por qué es una gincana hacer cualquier cosa? ¿Por qué no podemos votar por correo? Esto es el Barça del pasado. Hay muchos socios que están molestos. En los últimos tiempos se han vivido situaciones propias de películas de Torrente".

Por último, Font también envió un mensaje a los socios que creen que el buen rendimiento deportivo del primer equipo de fútbol, construido por Deco y conducido por Hansi Flick, hacen favorito a Laporta. "El 2015 ya hicimos caso solo al balón y ya vimos que nos equivocamos", recordó.