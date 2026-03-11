¡Víctor Font negocia una opción de compra preferente para traer a Haaland al Barça!

Bombazo en clave electoral. En semanas de constante movimiento, promesas y debates en torno a las elecciones del Barça, SPORT ha captado en Madrid la que muy probablemente será una de las imágenes que marcarán la recta final de la campaña.

Este periódico ha podido 'cazar' a la dirección deportiva de Víctor Font saliendo del hotel de concentración del Manchester City en la capital española, el Four Seasons. Carles Planchart y Xavier Aguilar, integrantes del equipo de Font, han mantenido reuniones en el interior del hotel con el CEO del club inglés, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana.

La precandidatura de Victor Font se reúne con el Manchester City para negociar una opción de compra preferente... ¡Por Haaland! / Carlos Monfort

Según fuentes consultadas, uno de los objetivos de las reuniones es conseguir una opción de compra preferente para el Barça si llega el día en el que Haaland y el City deciden separar sus caminos. El delantero noruego es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos deportivos vinculados al club azulgrana y su nombre sigue apareciendo en los planes a largo plazo.

Haaland renovó recientemente con el Manchester City con un contrato de larga duración que se extiende hasta 2034, por lo que no se contempla una operación a corto plazo. Sin embargo, disponer de una opción preferente daría al Barça prioridad por delante de otros equipos que han mostrado interés, como el Real Madrid.

Carlos Montfort

Movimiento constante

De hecho, el propio Víctor Font ha dejado entrever esta mañana que "la dirección deportiva estos días está más que activa trabajando en el mercado, viajando, reuniéndose con clubs. Estamos muy a punto de tener cosas que podremos ofrecer a Hansi Flick". Cabe destacar que Planchart, que trabajó junto a Pep Guardiola durante casi dos décadas en Barça, City y Bayern, mantiene una gran relación con el técnico noruego y con el club.

Las conversaciones se desarrollaron con total discreción en el interior del hotel, concretamente en un salón privado, buscando mantener el encuentro lejos de focos y miradas externas. De esta manera, la candidatura de Víctor Font busca posicionarse con antelación en operaciones estratégicas de futuro. En este caso, intentando que el club tenga prioridad si en algún momento Haaland y el Manchester City deciden separar sus caminos. Si ese escenario llega a darse algún día, Font quiere disponer del derecho preferente para que Haaland acabe recalando en el Barça.