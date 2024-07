Víctor Font: "El mejor Barça de la historia puede volver a ser una realidad"

Víctor Font (Granollers, 1972) fue segundo en las últimas elecciones a la presidencia del FC Barcelona por detrás de Joan Laporta. El líder de 'Sí al Futur' obtuvo un total de 16.679 votos. Al final de cada temporada, no duda en fiscalizar el gobierno del club azulgrana.

Decía la semana pasada que Joan Laporta es actualmente el problema del Barça y no la solución ¿Por qué?

Porque el Barça tiene un potencial descomunal, nada más subir la persiana genera 600-700 millones de euros. Tenemos la opción de ser el mejor club del mundo y esto solo se puede hacer con una gestión como Dios manda y con los mejores profesionales al frente de cada área y la gestión de Laporta es todo lo contrario. Este Laporta, el del 2024, es un problema si lo comparamos con el del 2003, cuando se rodeó de gente capaz.

Hace un año dijo que el club está peor que cuando entró Laporta. ¿Lo mantiene?

En general, sí. Entró en una situación muy crítica. Había que tomar medidas desde el principio con un plan de choque y tener un plan para sacar provecho de este potencial, pero lo que se ha hecho es vender patrimonio, no cuadrar las cuentas, no aumentar lo suficiente los ingresos, no reducir lo suficiente los gastos y hacerlo tarde. Todo esto es un problema.

Pero la semana pasada admitió que esta temporada ha sido mejor que la anterior.

Gracias a que LaLiga nos impuso un plan de viabilidad y al trabajo de profesionales como Mateu Alemany, que por desgracia ya no está en el club, hemos reducido de forma sustancial los gastos. Creo que el año que viene será el primero en el que el club estará en disposición de cuadrar las cuentas del negocio ordinario, pero solo es un primer paso, porque si queremos salvar el club, debemos generar beneficios que te permitan pagar la deuda que tienes.

El club asegura que por fin esta temporada se cerrará con beneficios sin necesidad de palancas.

Las cuentas se cuadrarán gracias a algún tema contable y a la venta de jugadores. Habrá suficiente negocio de plusvalía por la venta de jugadores que te permitirá cuadrar las cuentas y todo el mundo entiende que la venta de jugadores no es parte de la actividad ordinaria del club, especialmente si vendes jugadores que puedan ser estratégicos.

¿Llegará la solución de Barça Studios?

Conociendo al presidente seguro que van a hacer algo. Pero ya le dije en la carta que le envié que es importante que no nos centremos en el corto plazo y en intentar hacer lo imposible para poder fichar mañana. Lo que hay que hacer es lo mejor para la institución a medio-largo plazo. Lo que pedimos es que no se hagan operaciones extrañas. Creo que es muy difícil o imposible encontrar un inversor que valore el activo de Barça Studios por 400 millones, pero habrá que esperar.

¿Qué haría usted con esta palanca?

Para nosotros, dar entrada en el negocio a un socio industrial tiene todo el sentido, pero hay que hacerlo bien. Debes traer un socio que te aporte conocimientos y te ayude a hacer crecer el negocio. Lo que ha pasado es que lo hemos vendido a unos inversores iniciales que aportaron un poco de dinero, pero no hicieron nada en el negocio y luego lo revendieron a otros inversores que no han aportado ni dinero ni conocimientos. Dos años después de la operación no tenemos ni dinero ni negocio.

¿Sería una solución deshacer la operación?

Si no encuentras un inversor que valore el negocio en la cantidad que le has dado, tendría sentido bajar el balón al suelo y ser realistas y reconstruir.

Víctor Font visitó la redacción de SPORT / Dani Barbeito

La deuda del club es de 1.000 millones de euros. ¿Qué haría Víctor Font para acabar con ella?

Generar beneficios. Por eso salvar el club no es cuadrar las cuentas ordinarias. Es generar más ingresos que gastos porque es entonces cuando generas un beneficio que te permitirá fichar jugadores y devolver la deuda. Lo que tienes que hacer es aprovechar el potencial que tiene el Barça. Sueño con el mejor Barça de la historia. Lo tuvimos y se puede repetir. Pero para volverlo a tener hay que hacer las cosas bien.

Desde el club siempre se explica que la deuda se irá devolviendo con el dinero que genere el Espai Barça. ¿Habría tirado adelante el Espai Barça en el contexto actual?

Hay que separar el Espai Barça, con una deuda importante de 1.500 millones que se podrá devolver con lo que genere el propio Espai Barça con una estructura de financiación que creo está muy bien, con la deuda de tu negocio ordinario. Para ello, hay que tener un excedente, pero si miras estos tres años y pico de mandato, lo que ha habido es 1.000 millones de pérdidas.

¿Pero ve acertado que se iniciasen al fin las obras?

Ha sido una urgencia desde hace mucho tiempo. Los socios votamos en el 2014. Es evidente que era urgente porque el resto de competidores tienen instalaciones mejores que las nuestras. Deberíamos haber hecho lo que decíamos en campaña. Entrar a gobernar, hacer una auditoría rápida del proyecto y empezar a ejecutarlo. El problema es que hemos estado dos años y pico rehaciendo el proyecto y nos ha pillado en un momento en el que la coyuntura económica mundial era peor.

Ha habido mucha controversia con la elección de la constructora turca Limak.

Es difícil opinar desde fuera. Lo que pido es transparencia, que está faltando mucha en este mandato. Si salen rumores, opiniones, la mejor manera de acabar con ellos es ser transparente. Explicar el proceso de selección de Limak de forma transparente. El otro día hubo una charla, en la que el club, por cierto, no dejó entrar a los periodistas, en la que se dio alguna información por primera vez. Se había dicho que se había elegido a Limak por ser la más rápida y barata, pero ahora resulta que no era la más barata. Hay constantemente falta de transparencia y cuando gobiernas un club como el Barça, que es de 150.000 socios, la transparencia debe ser un elemento clave de tu acción de gobierno.

Habla de transparencia, ¿qué le pareció la noticia sobre la cuenta de los avales?

Aquí hay falta de transparencia y además se rompe el código ético del club y cualquier persona que no tenga problemas de comprensión lectora lo puede entender. Si coges el artículo de los Estatuts que hacer referencia a la gestión de proveedores del club, es muy claro. Un proveedor del club desde el 2015 paga gastos personales de los directivos. Es un incumplimiento flagrante del código ético. Nos dicen que es un préstamo, pues que se nos enseñe. Vuelvo a lo mismo, si quieres evitar rumores, enseña el documento que demuestra que esto es un préstamo. Explica el volumen de negocio que ha tenido ISL desde ese supuesto préstamo.

Moción de censura

Dijo que el club no puede esperar al 2026 a realizar un cambio, pero no es partidario de una moción de censura.

Porque creo que hay que tener responsabilidad institucional. Gobernar un club como el Barça es muy complejo y es imprescindible que todos los que amamos al club ayudemos a que haya cierta estabilidad, pero también es verdad que es la única herramienta que tenemos los socios para poder fiscalizar a la junta directiva. Yo solo soy partidario de ella si la situación del club fuese crítica o si se cruzan líneas rojas o se comete algún delito o se actúa contra los intereses del Barça.

Si la pusiese otro socio, ¿le daría apoyo como hizo en el 2020 con la que se le puso a Josep Maria Bartomeu?

Aquella la apoyamos porque se cruzó una línea roja. Fui el principal atacado en el 'Bartogate'. El club, con dinero del socio, contrató una empresa para ir contra personas como yo mismo. Me difamaban en redes. Esto es cruzar una línea roja. Cuando el mejor de la historia te manda un burofax diciendo que no aguanta más las mentiras y se quiere ir, tocaba apoyarla. Si esta situación se repite con quien era el otro extremo, pero está gestionando el club de manera parecida, pues también la apoyaríamos.

Se están moviendo muchos socios en las últimas semanas, ¿qué le dice todo esto?

Que el club está más vivo que nunca y que somos muchos los que queremos pasar página al régimen del 2003 y profesionalizar el club. Queremos hacer posible que el mejor Barça de la historia no sea nostalgia, no sea un recuerdo del pasado. Que sea una realidad de futuro. Esto es lo que me mueve y me motiva cada día a trabajar para hacerlo realidad.

¿Alguno de estos grupos han hablado con usted?

Nosotros hemos hablado con todo el mundo del entorno, con estos grupos y con otros. Lo teníamos claro en el 2021 y ahora todavía lo tenemos más. Para aprovechar el potencial del Barça y volver a ser el mejor de la historia se necesita aglutinar todo el talento posible.

¿Uniría fuerzas?

Unidad por unidad, no. Lo que toca es que todos aquellos que compartamos diagnóstico y tenemos un plan para que el Barça vuelva a ser el mejor de la historia lo hablemos. Que los que tengamos tiempo, motivación y compromiso sumemos esfuerzos para que el cambio se haga realidad.

Víctor Font, con el director de SPORT, Joan Vehils / Dani Barbeito

¿Con Víctor Font a la cabeza?

Sí, claro, por eso llevo tanto tiempo. De todos estos socios inquietos, los únicos que llevamos tiempo ofreciendo un diagnóstico somos nosotros. Puertas abiertas para todos aquellos que compartan diagnóstico y visión. Nosotros debemos lograr las condiciones para que gente como Messi, Guardiola, Puyol y compañía aporten al Barça. Y hacer que esto pase cuanto antes, pues cada día que pasa perdemos la oportunidad de volver a ser referencia mundial.

Xavi Hernández

Xavi era su entrenador y lo acabó siendo de Laporta. ¿Cómo valora su paso por el Barça?

Muy movido y poco estable. Desde un punto de vista de resultados, aunque nos ilusionamos con la Supercopa y la Liga que se ganaron, por debajo de las expectativas, pero muy influido por como entró, por la falta de estructura, por un modelo de gobernanza en el que no se sabe quien ficha y por qué. Muchos fichajes se hicieron a pesar de no ser prioritarios, como el caso de Vitor Roque. Con estas circunstancias es difícil operar y nunca sabremos como hubiese funcionado en una estructura como la nuestra en la que hubiese estado bien acompañado.

¿Cómo vio su salida?

Un disparate, una muestra más de lo que es el desgobierno de la institución. Lo que pasó abrió los ojos a mucha gente. Estos golpes de volante no se centran solo en el caso de Xavi. Empezamos el mandato muy mal con una pésima gestión del caso Koeman, otra leyenda del club. Caso Messi, otro ejemplo de volantazos. A muchos culés se nos partió el corazón aquel día viendo como el mejor jugador de la historia era menospreciado y salía por la puerta de atrás. Un club que no es capaz de gestionar bien a sus leyendas ni crear las condiciones para que los mejores trabajen en el club. Se han ido, entre directivos y ejecutivos, más de treinta personas con talento que no han sido reemplazadas.

¿Le molestó en algún momento durante la pasada campaña que Xavi no le mostrase abiertamente su apoyo?

No, porque lo habíamos hablado y habíamos llegado a la conclusión de que siendo una de las grandes leyendas del club y un activo del Barça, tenía sentido que fuese así. Creo que en una campaña no poder dar nombres es un problema y Xavi y yo estuvimos alineados. No era lo ideal, pero era comprensible que Xavi no se manifestase.

¿Cómo ve la nueva etapa con Hansi Flick?

Lo bueno del fútbol y del Barça es que si somos capaces de fichar a un Nico, o incluso sin él, un nuevo entrenador te genera expectativas. Si podemos hacer algún retoque y algún fichaje ilusionante, todos los barcelonistas estaremos expectantes e ilusionados porque, repito, no hay ningún club, o dos o tres como máximo, que genere más que el Barça.

¿Qué le parece todo lo que ha pasado con Enric Masip en estos últimos días?

Es decepcionante, pero es un ejemplo más de lo que es el gobierno de club.Los socios estamos tristes, mucha gente me para por la calle. Merecemos estar mejor representados y todos estos episodios nos entristecen.

¿Debería salir del club?

Esto le corresponde al presidente. También hay una comisión de ética y transparencia que supongo que para situaciones como esta puede funcionar bien.