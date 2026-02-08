Víctor Font: "Está en nuestras manos"

Víctor Font lanzó un mensaje de movilización y esperanza en la inauguración de la sede electoral de su precandidatura, 'Nosaltres', situada en Diagonal, 468 de Barcelona. Rodeado por los suyos y con el local lleno, el líder del proyecto aseguró que la carrera electoral por la presidencia del Barça está más abierta de lo que intuye algunos quieren hacer creer: "Todo es posible, todo está aún por hacer", insistió.

Acompañado por los grupos de socios barcelonistas que le dan apoyo como Seguiment FCB, representados por Carles Ordiales, y Suma Barça, con la presencia de Adrià Bonell, y por figuras destacadas de su equipo como Gemma Amat y Jaume Guardiola, Font defendió que "sí hay partido", en contra del relato que considera se ha impuesto en el entorno. "Los socios y socias lo notan en su día a día", afirmó, citando como ejemplos la incertidumbre sobre el regreso de los socios al Camp Nou, la situación de la Grada d'Animació, las deficiencias en las infraestructuras o el malestar de las secciones con la falta de inversión y el Palau Blaugrana.

Las firmas, primer y único barómetro

Font fue especialmente crítico con el modelo de gobierno actual, al que calificó de "personalista y presidencialista", y aseguró que muchos socios "no son conscientes aún del volumen de engaños y decisiones poco profesionales que se han tomado". En ese sentido, defendió que, si la masa social conociera todos los detalles de la gestión reciente, "tendría claro que hay que pasar página". Puso un ejemplo: "Si tuviera una hora y media en el centro del Camp Nou para explicar a quienes van a votar lo que está pasando, estoy convencido de que ganaríamos las elecciones de calle".

Víctor Font, durante la inauguración de la sede electoral de 'Nosaltres' / Núria Martínez

El precandidato subrayó la importancia de la recogida de firmas, que definió como "el primer y único termómetro real para saber qué piensa el socio del Barça". "Vamos a demostrar que hay miles de socios que creen que este cambio es lo que le conviene al club", aseguró, apelando también a una alta movilización el día de las elecciones. En cuanto a los comicios, Font reclamó más garantías democráticas en el proceso, especialmente en relación con el voto por correo, que pidió expresamente a la junta que lo habilite, algo que sospecha no va a ocurrir. Advirtió también de que "hay quien quiere que estas elecciones pasen desapercibidas". Frente a ello, pidió implicación activa porque "son los socios quienes deciden a quién votan, no los millones de seguidores que tiene el Barça repartidos por todo el mundo. Está en nuestras manos. Si trabajamos por la causa, el Barça puede volver a ser, de verdad, el club de su gente".