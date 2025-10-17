Víctor Font: "La mala gestión actual pone en riesgo una generación que tiene que ganar muchas Champions"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona todavía no se han convocado, pero hace semanas que se respira un clima electoral en la ciudad. Más estos últimos días, cuando se acerca la Asamblea de Compromisarios. Uno de los socios que irá a las elecciones es Víctor Font, segundo tras Joan Laporta en los comicios de 2021. El empresario de Granollers analiza la situación del club azulgrana.

Víctor Font no hace oposición cada día. Aparece en momentos puntuales. Uno de ellos es ahora, antes de la Asamblea de Compromisarios.

No creemos que la figura de la oposición tenga mucho sentido en un club como el Barça porque todos somos culés, pero creemos que es necesario un relato complementario al oficial. Optamos por no ser el típico opositor charlatán, pero en momentos concretos, como antes de la Asamblea o cuando se cierran los números o cuando se fichó a Xavi, aparecer. Sobre todo cuando el relato del club está lleno de engaños. Poner luz a tanto engaño es importante.

La Asamblea volverá a ser telemática.

Es un síntoma más de que el club se va apartando cada vez más del socio. Nos entristece. Pasa por una debilidad de quien gobierna, cuando no es transparente, cuando no quiere a nadie discrepante, cuando hay una gestión deficiente y engaños…

Se deben aprobar los números de la pasada temporada, con dos millones de beneficio en el balance ordinario para 17 de pérdidas si sumas la actividad extraordinaria.

Es un ejemplo de engaño. Cualquier gobernante hace cosas bien y cosas mal, todo el mundo se equivoca y también acierta. Lo que es intolerable es el engaño. El socio no es consciente de la verdad. El comunicado del club dice que cerramos con 17 millones de pérdidas, pero no se nos cuenta que lo que dijo el auditor hace un año, más pérdida de valor de Barça Studios. Ha obligado a reformular las cuentas. Han añadido 90 millones más de pérdidas al balance de la temporada pasada, que ya estaba cerrado y aprobado y arrojaba unas pérdidas de 90 millones.

Este es el último balance que cierra esta directiva.

El mandato acaba con más de mil millones de pérdidas operativas. Es verdad que había una herencia terrible, con contratos desorbitados, cantidades diferidas… pero has tenido cinco años para gestionarlo y has sido incapaz de hacerlo. Hemos gastado mil millones más de lo que hemos ingresado y para compensarlo hemos vendido patrimonio. El problema es que hemos vendido mal este patrimonio. Hemos vendido más de 800 millones y en lugar de venderlo a socios que nos lo hicieran crecer, lo hemos vendido a gente que no paga, que no sabemos quién es, gente de dudosa reputación. Vestigia, Libero…

Lo de Barça Studios ha sido un lastre…

Una vez más el problema es el engaño. Que te digan que el contrato de telecomunicaciones va a New Era Visionary y el club comunique que es una empresa líder en el sector cuando es una empresa de reciente creación, con sede en un coworking y con un administrador llamado Ruslan Birladeanu al que nadie conoce. Y cuando vedemos la explotación de los asientos VIP para poder inscribir a Dani Olmo porque no hemos hecho los deberes, se los vendemos también a New Era Visionary. El error es tolerable, el engaño no. Y la lista es larga. Hemos pagado 50 millones a un amigo del presidente por supuestamente mediar en la renovación del contrato de Nike. Si hubiésemos contratado a una empresa experta en mediación, hubiese tenido que estar trabajando 25 años para cobrar 50 millones. ISL, un proveedor del club ha pagado gastos de aval a directivos y después les damos negocio.

¿Está preocupado con el retorno al Spotify Camp Nou?

Todos los socios sabemos que es una obra monumental, que en todas las obras hay retrasos. Lo que no se entiende es cómo lo estás gestionando. Fue el club el que presionó para que se le diera la licencia de Primera Ocupación para volver con 27.000 espectadores y después el nuevo director general dice que no es sostenible. Que como vas a volver con 27.000 si en Montjuïc tienes 50.000. ¿Por qué no se cuenta la verdad?

Marc Ciria ha intentado que la Asamblea bloqueara la venta de BLM. El club dice que no está venta. ¿Cómo lo ve?

Estoy de acuerdo con él, pues es un riesgo que para cubrir una gestión deficiente acabes malvendiendo patrimonio porque ya tenemos muchos ejemplos. Lo que creo que es imprescindible es que si una junta pide a la Asamblea que le dé un mandato para hacer algo que se pueda necesitar en un momento puntual y con una coyuntura especial, ese mandato no sea permanente, que es lo que ha pasado. La Asamblea dio permiso para vender unos activos sin saber que serían pufos. Además, si como el mismo club dice, la situación económica ha mejorado, que el mandato no sea para siempre. Otro ejemplo es la suspensión del artículo de los Estatutos que obliga a una junta a dimitir con dos años seguidos de pérdidas.

Víctor Font durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

El primer equipo funciona, pero usted dijo que Flick debe alucinar.

Las pérdidas operativas acumuladas son de mil millones y el patrimonio se ha malvendido para unas pérdidas en el mandato de 230 millones. Nos preocupa porque esta mala gestión y una manera de gobernar con malas praxis y engaños tiene dos impactos: pones en riesgo los resultados deportivos y, sin que nos demos cuenta, nos están cambiando el modelo social en los morros. La deficiente gestión económica hace que no podamos fichar con normalidad desde hace cinco años. En cambio, el presidente va al Senado del club y le dice a los socios que ya estamos en el 1-1 y ficharemos a Nico Williams. La deficiente gestión económica no te permite estar en el 1-1, te hace regalar a un pilar como Iñigo, no puedes hacer los fichajes que querías hacer. Esto es poner en riesgo una generación que tiene que ganar muchas Champions. Vamos a tener que fichar un relevo para Lewandowski. Si hubiésemos hecho los deberes podríamos fichar a Haaland o Julián Álvarez.

También hablaba del modelo social.

Porque en la vuelta al Camp Nou con 45.000 localidades solo habrá 25.000 abonados y el resto, turistas. Porque hemos reducido año tras año el presupuesto de las secciones. Afecta a 6.000 abonados del Palau. El departamento de viajes está trinchado y somos muchos los socios que nos encanta ir con el equipo. Hemos eliminado el dinero que dábamos a las peñas. Nos hemos cargado la Grada d’Animació. Eso sí, le damos 50 millones de euros a un amigo. Nos han colado un 30% de subida en los abonos. Lo que se podría haber hecho con la comisión de Darren Dein para beneficio de los socios.

Parece que estemos ya en precampaña. ¿Cuándo cree que serán las elecciones y cuándo deberían ser?

Cuanto antes mejor. Cuanto antes se gestione bien la institución y podamos reforzar el proyecto deportivo, mejor. Cuanto hagamos bien las cosas para asegurar que el Barça sigue siendo de sus socios, mejor. Serán cuando quiera el presidente entre mitad de marzo y mitad de junio.

Pero derrotar a quien dirige el club es muy difícil.

No ha pasado nunca. Pasará por primera vez en 2026.

Hay socios que buscan una candidatura unitaria. ¿Cómo lo ve?

El estado de opinión lo crean muchos barcelonistas, pero el futuro del club lo deciden 50.000 socios. En 2021, con un contexto muy favorable a Laporta, el 46% de los socios que votaron dijeron no a Laporta. Parece que arrasó, pero casi la mitad de los que votaron prefirieron pasar página al régimen del 2003. Debemos poner en un lado el modelo Laporta y en el otro una alternativa que represente todo lo contrario y que ilusione a la gente. Que pueda reforzar el proyecto deportivo con Haaland o Julián, que modernice el movimiento peñístico, que cree el Espacio de Animación más potente del mundo, que ponga mecanismos de control… Y todo esto no va de una persona, de Víctor Font. Todos estos colectivos deben dar un paso hacia adelante.