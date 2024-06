Víctor Font: "Este Laporta es más un problema que una solución"

Víctor Font volvió a la escena pública esta mañana para hacer un balance de la temporada 2023/24 del FC Barcelona. El excandidato a la presidencia del club azulgrana tuvo un tono altamente crítico con la gestión de Joan Laporta, asegurando que "es más un problema, que una solución" y sigue labrando su camino en la oposición para "salvar al club".

Hace un mes, Font envió una carta al presidente Laporta en la que le instaba a dar "un paso al lado si no se veía "con corazón" de revertir la situación. En esta comparecencia, explicó la respuesta que recibió hace unos días, la cual calificó de "plenamente decepcionante" porque "es incapaz de reconocer los problemas, ni tiene la capacidad de hacer un diagnóstico real de la situación del club". Por ello, Font se quedó "más preocupado que antes de enviar dicha carta: Si no identificamos los problemas, no podremos mejorar".

Preocupación económica y fuga de talento

En cuanto al apartado económico, Font se mostró muy preocupado por la actual situación. "Salvar el club no es cuadrar las cuentas ordinarias", consideró, aunque piensa que el club está mejor que el año pasado y que no hay riesgo de colapso a corto-medio plazo.

Del mismo modo, también piensa que "vender un 49% de Barça Studios no es mala noticia, si encuentras un buen socio que pueda ayudarte a hacer que el negocio crezca". Sin embargo, hace dos años que se vendió y "no tenemos ni el dinero ni el negocio: hacemos huidas hacia adelante", resumió.

También remarcó en varias ocasiones los 1.000 millones de euros de deuda que tiene el club azulgrana en estos momentos y otro titular: "El Espai Barça no se está haciendo gracias a esta junta, se está haciendo a pesar de esta junta".

Font le recriminó a Laporta la salida de 30 personas de alto nivel en el club y la ausencia de un ejecutivo en el área tecnológica. "Todas las áreas están en manos de familiares y amigos del presidente. ¿Dónde se ha visto esto en una institución seria? Gente del club me ha llamado diciéndome que están preocupados".

¿Moción de censura?

En un primer momento, Víctor Font no abogó por una moción de censura, haciendo un llamamiento a la estabilidad. Sin embargo, posteriormente, no la descartó. "La moción de censura debería ser el último movimiento, a veces el único, y solo lo utilizaré ante líneas rojas", apuntó.

Por ello, realizó un llamamiento a los barcelonistas para unirse a su movimiento y hacer "posible el cambio desde hoy mismo, no esperar hasta las próximas elecciones". Del mismo modo, aseguró que "ya se ha acabado esto de hacer una comparecencia al año: toca fiscalizar". Sin embargo, duda que "haya un cambio de 180 grados" aunque le gustaría "creer y espera que las cosas vayan a mejor".

"Nadie piensa en el Barça de 2030, más allá de ganar hoy y mañana. Solo se alimenta la ilusión del corto plazo. Solo pensamos en elecciones cuando hay elecciones, pero queremos hacer ver al barcelonismo que hay una alternativa. Tenemos un diagnóstico del club desde hace 10 años, con problemas que aún perduran. Este club es un tobogán y hay que ayudar a que haya estabilidad", aseguró.

La salida de Xavi

Otro de los ejes en los que pivotó su discurso fue en la destitución de Xavi Hernández como técnico del primer equipo de fútbol masculino. Font lo catalogó como "un disparate" y "el hazmerreír del mundo del fútbol". "Eso ayudó a abrir los ojos de mucha gente. Hemos pasado página demasiado rápido porque fue un escándalo, un despropósito descomunal que hace pequeño al club y daño a los culés. Siento tristeza, es una muestra más de que así no podemos seguir. No lo digo yo, trasciende Barcelona, Catalunya y España; la gente se lleva las manos a la cabeza", añadió.

El excandidato a la presidencia del Barça estuvo alineado con los argumentos que Laporta ofreció en la rueda de prensa de ratificación de Xavi, pero lamentó el "volantazo" a las dos semanas: "La improvisación es constante en este club". Y lo ejemplificó, no solo con el caso de Xavi, también con el de Ronald Koeman y Leo Messi.

Font hizo propia la frase de Laporta asegurando que no hay nadie por encima del club, pero, a su vez, le lanzó un dardo al actual máximo mandatario de la entidad catalana: "tampoco ningún presidente puede estar por encima del club".

La comparación con el Real Madrid

A pesar de que en el Santiago Bernabéu todo parece ir opuestamente mejor, con una nueva Liga, otra Champions y el fichaje de Kylian Mbappé ya oficializado; Font es optimista en el terreno deportivo ante el máximo rival.

"No tenemos nada que envidiar al Real Madrid, tenemos activos que ellos no. Nos frustra. Tenemos el potencial de poder competir para fichar a los 2-3 mejores del mundo que complementen lo de casa", apuntó.

Por último, también añadió que "deportivamente, el Barça siempre competirá; tendrá una plantilla más o menos competitiva, pero si equipos de menor calidad llegan a la final de la Champions, el Barça podrá competir". Sin embargo, "lo que nos debería preocupar no es el resultadismo de hoy y mañana, sino poner las luces largas".