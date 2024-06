Víctor Font: “Este Laporta es más un problema que la solución”

Víctor Font reapareció con una rueda de prensa en las oficinas de la empresa YouPlanet para hacer balance de la temporada 2023/24 y valorar la gestión de Joan Laporta al frente del FC Barcelona. El excandidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana se mostró muy crítico con el máximo dirigente culé y aseguró que "este Laporta, más que la solución, es el problema".

"Laporta es incapaz de reconocer que hay algún problema y no hace un diagnóstico real de la situación del club. Es imposible mejorar si no identificas los problemas. La carta que me envió, para mí, fue decepcionante. Este Laporta, más que la solución, es el problema. Lo que me gustaría hacer es ligar el razonamiento de la situación y por qué decimos que estamos plenamente preocupados", reflexionó el líder de 'Sí al futur' ante los medios de comunicación.

Víctor Font, que avisó que le gustaría "poder hacer declaraciones en los medios del club" porque no entiende "por qué solo puede hablar el presidente", consideró que "la situación crítica se ha acrecentado"." No podemos esperar a 2026 para hacer que el cambio sea posible. Gracias a Dios hemos visto que el club está vivo, que hay socios que se movilizan, que dicen que esto no puede ser. Es momento de aunar talento, de exigir al club que haga las cosas bien. Este Laporta es más un problema que una solución", insistió.

"Por eso queremos hacer un llamamiento a los clubes con voluntad de ayudar al cambio para unir esfuerzos. Una alternativa, tenerla a punto. Que se sumen los socios, que nos dejen sus datos. Y a partir de ahí poder actuar con una única voz. No queremos esperar a junio de 2025 a hacer otra rueda de prensa, sino estar muy encima de lo que tiene que pasar desde hoy mismo en junta directiva", remató.