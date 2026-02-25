Víctor Font: “Laporta prefiere que el Barça se parezca al Real Madrid”

Víctor Font, precandidato a las elecciones del Barça del 15 de marzo, cargó contra el presidente saliente, Joan Laporta, en una rueda de prensa a diecinueve días de la celebración de los comicios. Para empezar, lo hizo por “las quejas y peticiones de centenares y miles de socios que no podrán votar porque en estas elecciones no se puede votar por correo. Son socios que bien porque viven fuera o porque ese día tienen un compromiso no podrán votar. Y no entienden porque no se ha habilitado cuando el presidente dice que las elecciones deben ser una fiesta de la democracia. No entienden porque no cuando en el 2021 funcionó, no entienden porque no hay voto telemático si las Asambleas de Compromisarios se hacen solo de forma telemática”.

Con seis socios participando por 'Zoom' en la rueda de prensa y que no podrán votar el 15 de marzo, Font explicó una anécdota de las elecciones del 2021. “Los tres candidatos nos reunimos con la Junta Gestora para que hubiese más participación. Pedí que hubiese el voto electrónico. Laporta dijo que era justo y que en las siguientes elecciones habría. Nada de nada. Laporta prefiere que el Barça se parezca al Real Madrid. Pone las elecciones a mitad de temporada y sin voto electrónico ni por correo”, explicó el líder de ‘Nosaltres’.

Font adelantó una medida que llevarán a cabo si ganan las elecciones. “Hemos hecho un pacto para potenciar la participación en las elecciones y en las asambleas, que deberán ser híbridas. En esta reforma estatutaria también queremos que la recogida de firmas no estén ancladas en el siglo XIX. Es una gincana, piden más cosas que se piden en los Estatutos, como la clave de socio. Lo único que se pretende es poner trabas a la participación”.

Petición denegada

Font explicó que habían presentado una petición a la Junta Electoral, pero recibieron por respuesta que no hacía falta y que no se podía hacer ya porque la convocatoria se había hecho. “Hay más de 15.000 socios que viven lejos. Además gente con problemas de movilidad o que tiene compromisos. La pregunta para el expresidente mientras corta jamón o cocina macarrones es por qué no deja votar a estos socios. Por eso pedimos a la gente que pide el cambio que se movilice por ellos. La única explicación es que quiere que las elecciones pasen desapercibidas y haya poca participación. Además, lo mínimo hubiese sido poner más puntos de votación en Catalunya ”, dijo el precandidato.

Font pidió en la rueda de prensa que el socio que ha puesto una denuncia en la Audiencia Nacional contra Joan Laporta, directivos y ejecutivos del club, la retire. “Que lo haga. Judicializar el club es malo para los socios y la institución, estamos aquí para acabar con esta manera de hacer. El Bartogate, Neymar, Negreira... La institución ha sido condenada por este tipo de procesos. Quien gobierna el club lo debe hacer de forma transparente”, explicó, además de valorar de forma muy negativa la campaña de Laporta. “No ha hecho ninguna propuesta, como en el 2021. Tenemos ganas de hacer un cara a cara con el expresidente, hemos pasado de la lona y el asado al jamón y los macarrones”.

Y valoró las últimas encuestas y una posible unión: “Hay una mayoría que no está de acuerdo con la manera como funciona el club. El reto es que esta gente se movilice. Uno de los factores es que vayan de elegir entre el modelo actual y otro. Hasta el último día intentaremos que sea posible”.