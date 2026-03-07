Víctor Font: "Laporta busca la confrontación constante"

La campaña para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo 15 de marzo ha arrancado con fuertes cruces dialécticos entre Joan Laporta y Víctor Font, los dos candidatos a la presidencia.

Font, líder de la candidatura Nosaltres, cargó contra el tono del presidente y aspirante a la reelección, Joan Laporta, al que acusó de buscar "la confrontación constante" en el inicio del proceso electoral.

Durante un acto con socios celebrado en Vilafranca del Penedès, Font defendió que su proyecto pretende marcar un camino diferente en la campaña. "El Barça no necesita salvadores, necesita proyecto y equipo", afirmó el candidato, que contrapuso su propuesta a la estrategia que, a su juicio, está siguiendo Laporta. "Queremos la máxima unidad", insistió.

El empresario aseguró que su candidatura intenta centrar el debate en las propuestas para el futuro del club y no en el enfrentamiento personal entre aspirantes. “Nuestro proyecto no es contra nadie, es a favor del Barça y de la gente azulgrana”, sostuvo ante los socios presentes en el acto.

Font, en un acto en Vilafranca / Nosaltres

Un nuevo modelo de club

Font defendió que su equipo lleva varias semanas presentando medidas concretas dirigidas a los socios. Entre ellas destacó una propuesta para rebajar el coste de los abonos del estadio a aquellos aficionados que acudan regularmente a los partidos. Según su planteamiento, los abonados que alcancen el 80% de asistencia durante la temporada podrían beneficiarse de una rebaja del 50% en su abono el primer año y de hasta el 75% si mantienen ese nivel de presencia al curso siguiente.

El candidato también reprochó que, hasta ahora, el hasta ahora presidente no haya puesto sobre la mesa iniciativas similares dirigidas al socio. "Llevamos semanas presentando propuestas y todavía esperamos que Laporta haga alguna para los socios", señaló.

Más allá del debate político, el candidato de Nosaltres aprovechó el acto para recordar algunas de las líneas maestras de su proyecto. Su plan económico prevé que el club alcance una facturación de 1.650 millones de euros al final del mandato, con un beneficio neto acumulado de 340 millones, cifras que, según su candidatura, permitirían consolidar la competitividad deportiva sin comprometer el modelo de propiedad del club.

Font también defendió la necesidad de cambiar la forma de gestionar la entidad tras los últimos años, marcados —según su diagnóstico— por decisiones económicas basadas en la venta de activos del club para equilibrar las cuentas.