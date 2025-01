Víctor Font: "El Laporta de 2003 estaría pidiendo la dimisión del actual"

Víctor Font respondió de forma muy contundente a Joan Laporta tras su "lamentable" e "intolerable" rueda de prensa para dar explicaciones sobre los problemas con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El líder de 'Sí al Futur', una de las figuras más importantes de la oposición, cargó contra el presidente blaugrana en una entrevista en 'El món a RAC1' y aseguró que "el Laporta de 2003 estaría pidiendo la dimisión del de 2025".

"La comparecencia fue lamentable e intolerable. Ver al presidente del Barça con esta agresividad… Una rueda de prensa es para dar información y él no lo hizo. Menospreció a miles de barcelonistas que pensamos que el club debe ser gestionado de una forma muy diferente a la suya", reflexionó Font tras apuntar que Laporta "confunde a su persona con el club" y "esto es algo muy peligroso". "¿Quién es Laporta para decir quién es buen o mal barcelonista? ¿Los enemigos somos los barcelonistas? ¿Los malos somos muchos culers y los buenos son los de ‘El Chiringuito’ o el Real Madrid?", se preguntó.

El segundo candidato más votado en las elecciones de 2021 con 16.679 apoyos volvió a pedir públicamente la dimisión del máximo mandatario al considerar que "da muestras de que no está preparando para afrontar los retos y aprovechar el potencial que tenemos". "No podemos asumir sus riesgos. El presidente insultó a los culers y no dijo nada de los enemigos de Madrid mientras estábamos fichando a Heurtel para la sección de baloncesto. Los colectivos barcelonistas estamos de acuerdo en que no podemos seguir así", argumentó.

Aunque la moción de censura "desestabiliza al club y es difícil que se lleve adelante", Víctor Font no descartó llevarla a cabo al ser "en estos momentos, la única herramienta para salvar al club". "Siempre hemos dicho que lo mejor es poner luz largas y ser coherentes. Decíamos lo mismo con Bartomeu: debemos ser coherentes y poner por delante los intereses del club". "En la rueda de prensa vimos que este señor no puede durar cinco minutos más en el cargo. Cuando improvisamos las cosas no salen bien. La moción de censura es la prueba de que los estatutos deben ser modificados, pero no podemos descartarla. Estoy convencido de que en poco tiempo habrá problemas, que nos pondremos las manos a la cabeza", añadió en un tono muy duro.

El fichaje de Olmo, una "imprudencia"

Víctor Font se mostró feliz por la resolución de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y esperó que el registro de ambos futbolistas "se ratifique". "Llegados a este punto, tenemos que remar en la misma dirección y el Barça tendrá que luchar en todas las instancias, incluso en la justicia ordinaria, si en el futuro son desinscritos", opinó. A pesar de ello, describió como "una imprudencia" el hecho de "fichar a un jugador, aunque deportivamente sea una bendición, sin saber si lo podías inscribir".

"El error principal es decir que la Liga había asegurado que el contrato con Nike era suficiente. No nos podemos fiar de entidades de Madrid. Todo el mundo sabía que si firmas un contrato de 150 millones de prima, se tiene que parcializar", razonó. "Desestabilizar es hacer las cosas tan mal, marcharte de vacaciones de Navidad sin haber hecho las cosas bien. Estar pendientes de las inscripciones. Esto es lo que da angustia a los jugadores, no el comunicado de los grupos de opinión. Mi pregunta es el motivo de gastarnos 60 millones de euros si no podemos inscribirlos. Si Christensen no se lesiona, ¿qué habría pasado? La imprudencia y golpes de volante ponen en peligro lo que más queremos los culers. Necesitamos una gestión como Dios manda", discurrió al ser preguntado por la posibilidad de que los movimientos de la oposición opaquen el buen rendimiento del Barça de Flick sobre el césped.

Dudas con Darren Dein y Vitor Roque

Sorprendió Font, más por la contundencia de la afirmación que por la misma en sí, al afirmar que el Barça está peor ahora que con Josep Maria Bartomeu. "La deuda es más alta, los ingresos son los mismos y gastamos más o menos lo mismo. Se puede dar la vuelta a esta situación. No cambiando el modelo de propiedad, sino el de gestión. No puedes depender de terceros, sobre todo si son de Madrid", insistió el aspirante a la zona noble del Camp Nou, muy preocupado por otras cuestiones como la comisión a Darren Dein en las negociaciones con Nike.

"Nos dicen que Darren Dein es el mediador porque Nike y el Barça creen que es la mejor solución. A mí no me consta esto. Me consta que Dein fue el intermediario a partir del mes de mayo, cuando las negociaciones estaban avanzadas. ¿Nadie se pregunta por qué se ha ido el vicepresidente Juli Guiu?", apuntó.

También acusó a la directiva de Laporta de poca transparencia en el fichaje de Vitor Roque y puso en duda que su incorporación tuviera que ver con cuestiones deportivas. "Teníamos a Marc Guiu, no había 'fair play' y fichamos a Vitor Roque. Si veíamos que era el nuevo Ronaldinho, lo entendemos y priorizamos el talento, pero es evidente que Vitor Roque no tiene las características para jugar en el Barça y Deco lo había ofrecido al club cuando era su representante. Johan Cruyff y Mateu Alemany dijeron que no había 'fair play' y no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco fue fichar a Vitor Roque nada más llegar", recordó.

Pese a estas duras declaraciones, no quiso criticar la figura de Deco. "Para valorarlo hay que esperar como evoluciona el equipo. Si fichamos buenos jugadores, lo celebraré. Hay que poner las notas a final de temporada. Con Laporta, también. Eso sí, si vemos situaciones que nos preocupan hechos concretos o del relato oficial, tenemos que exigir que se nos diga la verdad", sentenció.