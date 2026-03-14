FC BARCELONA
Víctor Font justifica el correo enviado y denuncia a Joan Laporta ante la Junta Electoral por presunto uso indebido de recursos del FC Barcelona
La candidatura de Font denuncia formalmente a Laporta ante la Junta Electoral por la publicación de una entrevista y el presunto uso indebido de recursos del club, exigiendo imparcialidad
SPORT.es
La candidatura de Víctor Font rompe su silencio tras las acusaciones vertidas por el equipo de Joan Laporta en plena jornada de reflexión. El grupo liderado por el empresario vallesano defiende que sus comunicaciones se limitaron a una base de datos propia con el único objetivo de fomentar la participación ciudadana. Los responsables del proyecto aseguran que su intención es facilitar "información de servicio y logística" para que el socio culé acuda mañana a las urnas con todas las garantías de movilidad y horarios.
La tensión entre ambos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona ha estallado definitivamente a pocas horas de la apertura de los colegios electorales. Desde el entorno de Font desmienten cualquier tipo de contenido partidista en sus mensajes y subrayan que la entrevista publicada este sábado fue realizada hace días, por lo que la fecha de emisión escapa a su control directo. La candidatura sostiene con firmeza que buscan "la máxima participación posible" para legitimar el resultado de un proceso histórico para el futuro de la entidad catalana.
Denuncia formal
La respuesta de Font no se ha quedado en un simple desmentido y ha derivado en una denuncia formal presentada ante la Junta Electoral contra la candidatura de Joan Laporta. El equipo de 'Nosaltres' señala una presunta vulneración de las normas por la publicación de una entrevista de Maria Elena Fort en un medio deportivo de gran tirada durante el día de hoy. Consideran que este movimiento supone un agravio comparativo respecto a las restricciones impuestas y exigen que el órgano electoral actúe con "total rigor e imparcialidad" ante lo que consideran una ventaja injusta.
El conflicto jurídico y administrativo enturbia las horas previas a la votación definitiva en las instalaciones del club. Además de la entrevista mencionada, la denuncia de Font pone el foco en el presunto uso indebido de recursos, instalaciones e imágenes de la institución por parte de 'Defensem el Barça' durante toda la campaña. El comunicado finaliza reafirmando el compromiso con la transparencia y el respeto a los estatutos, mientras instan a la Junta a frenar el "uso de recursos públicos" del club en beneficio de una sola opción electoral.
COMUNICADO DE NOSALTRES
Esta tarde hemos sabido a través de los medios la comunicación de que la candidatura de Joan Laporta se había quejado a la Junta Electoral por una comunicación que hemos hecho a nuestra base de datos animando a la participación y ofreciendo información de servicio, así como por la publicación de una entrevista durante este sábado.
Queremos expresar:
- Que la comunicación que hemos hecho ha sido dirigida a nuestra base de datos y no contiene información partidista. Simplemente, se anima a participar y ofrece toda la información necesaria para que los votantes conozcan horarios, puntos de votación, direcciones y teléfonos de interés, etc. Nosotros queremos que haya el máximo de participación en las elecciones de mañana.
- Que la entrevista que se ha publicado hoy se realizó el pasado martes y que no es responsabilidad nuestra la fecha de su publicación.
Vista esta situación, informamos que hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral por los siguientes motivos:
- Publicación de una entrevista a Maria Elena Fort, miembro de Defensem el Barça, este sábado en un diario deportivo de gran tirada.
- Uso de recursos, instalaciones e imágenes del club por parte de la candidatura Defensem el Barça durante toda la campaña electoral, tanto en actos como en spots publicitarios.
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