Víctor Font justifica el correo enviado y denuncia a Joan Laporta ante la Junta Electoral por presunto uso indebido de recursos del FC Barcelona

La candidatura de Víctor Font rompe su silencio tras las acusaciones vertidas por el equipo de Joan Laporta en plena jornada de reflexión. El grupo liderado por el empresario vallesano defiende que sus comunicaciones se limitaron a una base de datos propia con el único objetivo de fomentar la participación ciudadana. Los responsables del proyecto aseguran que su intención es facilitar "información de servicio y logística" para que el socio culé acuda mañana a las urnas con todas las garantías de movilidad y horarios.

La tensión entre ambos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona ha estallado definitivamente a pocas horas de la apertura de los colegios electorales. Desde el entorno de Font desmienten cualquier tipo de contenido partidista en sus mensajes y subrayan que la entrevista publicada este sábado fue realizada hace días, por lo que la fecha de emisión escapa a su control directo. La candidatura sostiene con firmeza que buscan "la máxima participación posible" para legitimar el resultado de un proceso histórico para el futuro de la entidad catalana.

Denuncia formal

La respuesta de Font no se ha quedado en un simple desmentido y ha derivado en una denuncia formal presentada ante la Junta Electoral contra la candidatura de Joan Laporta. El equipo de 'Nosaltres' señala una presunta vulneración de las normas por la publicación de una entrevista de Maria Elena Fort en un medio deportivo de gran tirada durante el día de hoy. Consideran que este movimiento supone un agravio comparativo respecto a las restricciones impuestas y exigen que el órgano electoral actúe con "total rigor e imparcialidad" ante lo que consideran una ventaja injusta.

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El conflicto jurídico y administrativo enturbia las horas previas a la votación definitiva en las instalaciones del club. Además de la entrevista mencionada, la denuncia de Font pone el foco en el presunto uso indebido de recursos, instalaciones e imágenes de la institución por parte de 'Defensem el Barça' durante toda la campaña. El comunicado finaliza reafirmando el compromiso con la transparencia y el respeto a los estatutos, mientras instan a la Junta a frenar el "uso de recursos públicos" del club en beneficio de una sola opción electoral.