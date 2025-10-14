Víctor Font: "Flick debe estar alucinando"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona deberán ser convocadas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2025, es decir, cuando el mandato de Joan Laporta esté llegando a su final tras cinco años al frente de la entidad blaugrana. Evidentemente, el máximo mandatario culer se presentará, nuevamente, a los comicios; pero desde la oposición ya se están moviendo los primeros hilos para ir todos a una en una candidatura unitaria.

"Queremos que haya una alternativa que no sea personalista. Es momento de pasar página de este modelo: hemos tenido 22 años de Núñez y otros 22 años de Laporta, Sandro, Bartomeu y Laporta. Toca dejar paso a nuevas generaciones para que modernicen el club, que generen ilusión y que protejan el modelo social", explicaba Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barça y líder de 'Sí al Futur' en una entrevista concedida en "El matí de Catalunya Ràdio'.

El jefe visible de la oposición apuntó que "una candidatura transversal en representación de todos los colectivos y de la realidad del Barça será una propuesta ilusionante que los socios podrán escoger. A los socios nos interesa que esta opción de cambio sea cuanto antes mejor. Estamos a punto ya para, cuando se convoquen las elecciones, ofrecer una propuesta que se contraponga 100% a la manera de dirigir el club ahora. Estoy convencidísimo de que, viendo la deriva social y económica del club, habrá una mayoría de socios que se ilusionará con este nuevo proyecto".

La transparencia del club

Font volvió a ser crítico con la gestión de Joan Laporta al frente del Barça. "Nos alejamos cada vez más del socio y ponemos a los turistas por delante, es fruto de una gestión general deficiente, sobre todo en el ámbito económico por la opacidad y falta de transparencia. Esta tiene un impacto directo en los resultados deportivos: tenemos que regalar a Iñigo Martínez, seguimos sin poder inscribir jugadores, los abonos un 30% más caros sin avisar, las secciones no tienen presupuesto…".

Preguntado por la noticia que destapó el 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser' en la que se informaba que la constructora Limak ganó el concurso para reformar el Spotify Camp Nou, a pesar de ser la que peor valoración tenía en una valoración realizada por el equipo técnico del Espai Barça, Font emplazó a Laporta a dar explicaciones este domingo en la Asamblea General de Socios: "Tiene una oportunidad magnífica para responder esta pregunta, necesitamos una respuesta y transparencia".

Una Asamblea en la que se votará los resultados económicos del curso pasado y el presupuesto para este nuevo ejercicio. "El engaño no es tolerable. Con el cierre del año pasado (90M de pérdidas), pedimos una reformulación y no se nos hizo caso. Este año se esconden 80M€ de pérdidas más que se reformulan en las cuentas del año pasado y esto no se ha dicho", apuntó Font. El líder de 'Sí a Futur' también recordó que el club "regaló 50 millones de euros a a un amigo por decir que ha hecho de mediador en el contrato de Nike".

El momento deportivo

Dicha intervención se contextualiza en el marco del segundo parón de selecciones, en el que el balón dejó de rodar para el Barça, momentáneamente, tras encadenar dos derrotas: 1-2 contra el Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League y 4-1 frente al Sevilla en la 8ª jornada de LaLiga.

Preguntado por si se mantiene intacta su confianza en Hansi Flick, Font no tuvo ninguna duda con el técnico alemán. "Perder dos partidos ya nos pasó el año pasado. Lo que me preocupa es la percepción que puede tener Flick cuando hablamos de una deficiente gestión, debe estar alucinando con que le anulen la gira, que no sepa dónde jugará, no saber con qué jugadores podrá contar, que se regale a Iñigo…".