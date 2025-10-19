Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barça: "Es clave que las asambleas dejen de ser una plataforma de propaganda de la directiva"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha seguido la Asamblea Ordinaria del club a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad y ha aprovechado para mandar algún que otro 'palo' a la directiva actual presidida por Joan Laporta y que se impuso a su candidatura en las elecciones del año 2021.

El empresario catalán no ha dudado en expresar su malestar en las redes sociales por la forma de plantear este tipo de actos destinados a los seguidores y ha apuntado que se usan de forma partidista para el beneficio de la Junta Directiva.

"Clave que las Asambleas dejen de ser una plataforma de propaganda de la directiva de turno para poder gestionar el club con engaños y poca transparencia", apuntaba Font en su cuenta oficial de X.

Víctor Font durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Font se presentó como un abanderado de la transparencia para gestionar el club de una forma sana durante las últimas elecciones, un principio que continúa reclamando: "Imprescindible que cualquier socio que quiera participar en una Asamblea pueda hacerlo", escribe junto con una fotografía del evento azulgrana donde aparece el tesorero Ferran Olivé, que ha defendido el valor de la marca BLM ante los socios.

"Importantísimo que el relato oficial del club pueda ser contrastado dando voz a quien tiene capacidad de confrontarle", reclamando que los socios puedan tener palabra en este tipo de actos donde se expone la situación real de la entidad.

El pretendiente que se presentó con la candidatura 'Sí al Futur' termina su crítica con una proclama clara a favor de los seguidores: "¡El Barça debe ser de su gente o no será!", sentencia el alegato.

Ha tenido tiempo incluso de enzarzarse con alguno de los usuarios que han comentado dicha publicación. Uno de ellos resalta que "el Barça es un club español de España y no queremos a independentistas como tú en la presidencia", palabras que han sido respondidas con un contundente mensaje del candidato: "¡Visca el Barça y visca Catalunya lliure!".

Font centró su campaña en la necesidad de reformar el club para adaptarlo a los nuevos tiempos, con una gestión más moderna y transparente. Pese a no salir nombrado como Presidente, no cesó en su voluntad de mejorar la situación del Barça con propuestas sobre una gestión sostenible de la economía del club, así como la relación con sus socios, como ha recuperado ahora.