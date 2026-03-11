Víctor Font: "Espero que Laporta llegue pronto a la misma conclusión que Bartomeu"

A cinco días de las elecciones a la presidencia del Barça, Víctor Font ha querido poner el foco en uno de los pilares de su proyecto: el área social. El candidato insiste en que el modelo actual del club ha dejado en un segundo plano al socio y defiende un cambio profundo para que la masa social vuelva a ser prioritaria en la gestión del Camp Nou y en la vida del club.

Víctor Font, candidato a las elecciones del FC Barcelona / Dani Barbeito

Entre sus propuestas destacan el asiento fijo para los abonados desde la próxima temporada, descuentos de entre el 50% y el 75% en los abonos para quienes asistan regularmente al estadio, la solución para los socios en lista de espera y la ampliación de la Grada d’animació hasta un mínimo de 5.000 aficionados, además de la creación de un departamento de desplazamientos y de una gran área social dentro de la estructura directiva.

El apoyo de Bartomeu

En clave electoral, Font también ha respondido al anuncio del expresidente Josep Maria Bartomeu, quien aseguró en una entrevista en La Vanguardia que votará por su candidatura. El empresario restó importancia al posicionamiento y recordó que en unos comicios con decenas de miles de votantes cada socio tiene su pasado. "Contentos y esperanzados y convencidos de que esta mayoría social por el cambio expresará su opinión y habrá gente que venimos del laportismo, gente que viene del nuñismo, del sandrismo o de no sé qué ismo, y de una vez por todas pasaremos página. No significa que eliminemos las diferencias o la gente que ve el club de distinta manera, pero esto se puede compaginar con que el gobierno del club aglutine talento de todos lados. La realidad actual nos empequeñece", aseguró.

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu / EFE

También reconoció que "estamos muy contentos de que, después de que él (Bartomeu) haya sido uno de los máximos exponentes de cómo no debe gestionarse el club, ahora llegue a esta conclusión. También Gaspart da su apoyo a Laporta, del que esperamos que llegue pronto a la misma conclusión que Bartomeu".

Fichajes y el caso Julián Álvarez

En el plano deportivo, el candidato aseguró que su dirección deportiva trabaja intensamente en el mercado para poder presentar pronto propuestas al técnico Hansi Flick. Font explicó que el equipo está viajando y manteniendo reuniones con distintos clubes y que esperan poder ofrecer novedades en breve. "La dirección deportiva estos días está más que activa trabajando en el mercado, viajando y reuniéndose con clubs. Estamos muy a punto de tener cosas que podremos ofrecer a Hansi Flick, y a mí lo que me consta es que el Atlético no quiere vender a Julián Álvarez y, hasta que no haya esta posibilidad, este nombre es vender humo", comentó.

Guardiola vs Real Madrid

Por último, Font expresó su esperanza de que Pep Guardiola pueda darle una alegría a los culés en la eliminatoria de Manchester City contra el Real Madrid: "Esperamos que el gran Pep cumpla con los presagios que tenemos los culés, lleva un buen 'track record' (racha) de victorias contra el Madrid. Estoy convencido de que nos dejará satisfechos esta noche y también la semana que viene en la vuelta", señaló.