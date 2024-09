Víctor Font: "Nos engañaron con Nico Williams"

Víctor Font compareció este martes en rueda de prensa para analizar la actualidad del Barça. Entre otras cuestiones, el excandidato a la presidencia azulgrana criticó la que, a su juicio, fue una falsa promesa por parte del presidente Joan Laporta, quien en una entrevista a 'Barça One' aseguró que se podía hacer frente a una operación como la de Nico Williams.

"Sabía de todas todas que nos estaban engañando con Nico Williams y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía en medios extranjeros donde el titular era: 'El Barça no puede fichar a Nico Williams'. ¡Y bueno! Las opiniones que salieron de ahí... ¿Pero por qué? Porque la gente se cree el relato del club. Pero después de que nos hayan prometido 'X' veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las orejas, que el pueblo ya no irá", aseguró Font.

Hay que recordar que el pago de la cláusula de Nico Williams suponía, impuestos incluidos, unos 65 millones de euros a tocateja, cantidad que el club azulgrana difícilmente podía asumir con un solo pago -de hecho, el traspaso de Dani Olmo está estructurado en varios plazos de pago-. Además, el jugador del Athletic no tenía garantías de poder ser inscrito inmediatamente, algo que también jugó un papel.

Todavía sobre Nico Williams, Font se refirió a las recientes declaraciones de Laporta en las que declinó hablar del atacante del Athletic. "Decimos que podemos fichar a Nico pero después no podemos hablar de jugadores de otro club", se quejó el excandidato a la presidencia del Barça.