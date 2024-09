Víctor Font: "Me encontré con Frenkie de Jong y..."

La lesión de Frenkie de Jong está siendo un quebradero de cabeza muy importante para la planificación deportiva (y económica) de la primera plantilla. El futbolista no ha podido realizar la pretemporada porque arrastra una lesión en el tobillo derecho que le impide trabajar con normalidad. El club le ha explicado que la solución pasa por el quirófano, algo a lo que el jugador es reacio.

En una de sus intervenciones, Víctor Font, líder de 'Sí al futur', que ha comparecido en una rueda de prensa extensa en la que ha repasado el momento que vive el Barça a todos los niveles y en la que ha pedido la convocatoria de elecciones el próximo verano, también ha tratado el tema de De Jong.

Operar o no operar: esa es la cuestión

Font confesó que coincidió con el jugador y que hablaron sobre sus problemas físicos y la solución a los mismos: "Me lo he encontrado de casualidad y me ha dicho que prefiere no operarse, que aunque desde el club se lo han propuesto, no le dan garantías de éxito". Y ahí está la clave de la cuestión porque el Barça quiere que pase por el quirófano y considera que es la mejor solución. Sin embargo, Frenkie prefiere, sin estar al cien por cien seguro de que va a recuperarse del todo, optar por una solución conservadora.

El ex candidato comentó que "es una posición complicada y hay que ser comprensibles con el jugador, hay que apoyarle. La plantilla es súper corta y lo ideal es que vuelvan todos los lesionados lo antes posible".