Víctor Font: "¿Las elecciones? Cuanto antes, mejor"

Se acerca la fecha de las elecciones del FC Barcelona, que apuntan a celebrarse en marzo. Como precandidatos, ya han confirmado su participación el propio Joan Laporta, que se presentará a la reelección, Marc Ciria, Xavi Vilajoana y Víctor Font, el cual compartió unos minutos con SPORT para comentar la actualidad antes de los comicios.

El líder de 'Nosaltres', plataforma transversal de oposición a la actual Junta Directiva presidida por Laporta, habló sobre la fecha de las elecciones, la reunión del club con los grupos de animación y el partido del primer equipo contra el Slavia de Praga.

"El tema de la Grada d'Animació se trata de un movimiento electoralista"

Preguntado por si tiene información al respecto de la fecha en la que se celebrará la votación de los socios, Víctor Font se limita a declarar que "en teoría sabemos que deben ser entre el 15 de marzo y el 15 de junio y hay mucha rumorología". Eso sí, añade que "parece ser que serán muy pronto", mientras afirma que "para 'Nosaltres', cuanto antes mejor".

Sobre la reunión entre el club y los cuatro grupos que pertenecían al Espai d'Animació de cara a tratar de llegar a un acuerdo, el precandidato explica que "en primer lugar, somos conscientes que la Grada d'Animació es imprescindible", pero que en este momento "se trata de un simple movimiento electoralista, como ya nos tiene acostumbrados esta junta". No obstante, Font prefiere no mojarse sobre cuál serían sus propuestas para este sector en el Spotify Camp Nou, en caso de ganar las elecciones.

Respecto a la actualidad más inmediata, el choque europeo frente al Slavia de Praga, el catalán tiene claro que "en la Champions los partidos siempre son complicados, aun cuando el rival es inferior, ya lo vimos ante el Eintracht, que nos puso las cosas difíciles". Sin embargo, Font deja claro que "confía mucho en el equipo, ya que partidos como el del otro día, pese a perderlo, demuestran el buen momento de la plantilla".

Una de las figuras que más unen al barcelonismo es la de Hansi Flick, que afirmó en rueda de prensa que su futuro estaba ligado a la continuidad de Laporta al frente de la institución, sobre esta cuestión, el candidato a sucederle también se moja: "Por supuesto que podría quedarse si salgo presidente, es un profesional. Es una persona que quiere mucho al Barça y seguro que Flick encajará perfectamente con los profesionales de nivel que traeríamos al club".