Víctor Font desafía a Laporta

Víctor Font reunió en la Fira de Barcelona a un millar de personas, según los organizadores, todos ellos barcelonistas y preocupados por el devenir del club. Fue un acto electoralista, por supuesto, al que acudieron leyendas del club como Xavi Hernández, acompañado por el también ex jugador Gabri, junto a empresarios del tejido económico catalán, como Manel Arroyo, de Dorna, grupos como Seguiment FCB, Suma Barça, Dignitat Blaugrana y, obviamente, Sí al Futur, que fue, en cierta manera, el impulsor del acto.

También gente, como Xavi, del mundo del deporte, como Carles Planchart o Jordi Roura, o Francesc Cos y Miquel Àngel Cos. Ramon Alfonseda, Pierre Oriola, Joan Vilà… Fueron muchas las personas vinculadas de una u otra forma al club blaugrana las que estuvieron presentes.

En total, unas mil personas reunidas para dar la bienvenida a un “movimiento transversal”, como así quieren definir a la iniciativa, bajo el nombre de ‘Nosaltres Barça’, que sutituye a ‘El Barça que volem’. Sin duda, la gran noticia fue la presencia de Xavi Hernández, que se mantuvo en un discreto segundo plano, pero cuya presencia es destacada por ser la primera vez que acude a un acto claramente electoralista.

En un pequeño escenario se situaron a su alrededor todos los presentes y fue quien repartía, micrófono en mano, los turnos de palabra, quien daba la voz. Jaume Guardiola, ex presidente de la Comisión Económica del Barça con Joan Laporta, se preguntó “¿por qué el Barça necesita pagar una comisión por cualquier cosa? Es una cosa insólita. Tenemos el derecho a saber qué cosas se hacen y con quién se hacen”, se quejó.

Albert Yarza, presidente de Almogàvers, reivindicó la Grada d’Animació: “Una cifra que podría estar bien serían, realizando una extrapolación del Palau Blaugrana, unos 5.000”, un número muy alejado de los 1.247 que tiene previsto el club actualmente para el Spotify Camp Nou.

Víctor Font fue el último en coger la palabra: “Me hace ilusión ponerme en manos de un grupo de colectivos que inicia un camino, un nuevo proyecto que va mucho más allá del proyecto de Víctor Font. Hemos llegado a una misma conclusión: el Barça tiene por delante dos caminos y solo uno es correcto. El primero es el camino del personalismo, la improvisación, el ‘cridaner’, a veces divertido y a veces vergonzoso. El yo y solo yo. El camino de los amigos, conocidos y saludados que si critican son unos traidores, el del autoengaño que se aleja de la excelencia y, lo peor, de los socios. Hay otro camino, el de los que escuchan y planifican y no tienen nada que esconder. El del respeto, de la honestedad, del trabajo bien hecho, que no lo fía todo a que la pelota entre. Es el camino que hoy nace, el camino de todos nosotros”.

Y, a partir de ahí, foto de familia, una foto grupal que quiso evidenciar que el proyecto va en serio y que se da el pistoletazo de salida a unas elecciones que, eso sí, aún no tienen fecha. Víctor Font acabó el acto agarrado a una gran bandera con la 'senyera' y los colores del Barça y lanzando el mensaje “cuando el Barça imparable, Catalunya y el Barça son imparables. Visca el Barça y visca Catalunya”.