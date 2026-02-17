Víctor Font denuncia "una Liga adulterada" y carga contra Laporta: "El Barça nunca había estado tan desprotegido"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, corgó con dureza contra los arbitrajes que, a su juicio, está sufriendo el conjunto azulgrana en las últimas temporadas. El impulsor de la precandidatura Nosaltres compareció este mediodía en su sede para mostrar su preocupación por la situación institucional y deportiva del club.

“Después de la actuación de ayer podemos constatar que los culés nos sentimos más desprotegidos que nunca. En los últimos cinco años, el Madrid ha conseguido lo que buscaba, que es adulterar la competición”, afirmó Font, visiblemente crítico con el contexto arbitral que rodea al equipo.

El empresario y socio azulgrana fue más allá y anunció medidas concretas si logra imponerse en las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. “Tenemos a nuestro equipo legal preparando una denuncia que se presentará ante la Federación y el CTA cuando ganemos las elecciones para asegurar que se denuncia la adulteración de la competición que hace Real Madrid Televisión, y del conflicto de intereses que hay con una señora (Yolanda Parga) que es parte del CTA y es la mujer de un empleado del Real Madrid (Chema Alonso)”, aseguró.

Crítico con la gestión de Laporta

Font puso el foco en la estructura arbitral y en lo que considera una falta de reacción institucional por parte del club en los últimos años. En ese sentido, no evitó señalar directamente al expresidente azulgrana Joan Laporta. “Laporta habla de tener un presidente con experiencia, pero los hechos son que, en los cinco años, 26 penaltis más a favor del Real Madrid".

El precandidato volvió a apuntar a Laporta por lo que considera una mala gestión con los estamentos arbitrales. "Real Madrid TV está adulterando la competición mientras la junta actual mira hacia otro lado. El Barça nunca había estado tan desprotegido. Ir de la mano de Florentino y ahora alinearse con la Federación y Tebas sin poder hacer nada por el club es lo que nos hace estar molestos. La manera de defender al club se demuestra que no está funcionando. Defender al club no es hacer proclamas ni eslóganes, es actuar”, sentenció.