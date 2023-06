Víctor Font: “Con los deberes hechos, el Barça podría haber pujado por Haaland”

El excandidato a las elecciones del club azulgrana ha considerado que la entidad podría haber tenido suficiente músculo económico para afrontar la incorporación del ariete noruego “En la cuestión de los fichajes, no sabemos quién manda ni decide. Hay muchas comportamientos que son similares a los de la directiva anterior", ha opinado

En el análisis de la situación deportiva, económica, social e institucional del FC Barcelona, Víctor Font ha criticado con especial atención la gestión financiera de la junta directiva de Joan Laporta. “Económicamente, el club está peor que hace dos años y medio”, ha declarado el excandidato a las elecciones de la entidad culé. El empresario catalán cree que la política de “improvisación constante” ha hecho que “se haya perdido un tiempo magnífico para la reconstrucción deportiva” y ha puesto varios ejemplos para justificar su opinión.

“En la cuestión de los fichajes, no sabemos quién manda ni decide. Hay muchas comportamientos que son similares a los de la directiva anterior. Es una lástima no tener los deberes hechos como para no poder fichar, por ejemplo, a Bernardo Silva, que ha repetido varias veces que quiere irse de Manchester. También a Haaland, que quería firmar con el Barça o el Madrid. Con los deberes hechos, podríamos haber pujado por él. Las palancas, sin embargo, se activaron después de que fichara por el City”, ha asegurado Víctor Font.

Con el contexto financiero actual, sin embargo, el excandidato cree que ahora toca “ajustar las expectativas” y “ser prudentes”. “Tenemos que tirar del talento de casa. Tenemos una realidad complicada y hay que asumirla”, ha valorado.