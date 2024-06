Víctor Font, crítico con la operación de Barça Studios

Víctor Font, líder de 'Sí al Futur' y segundo tras Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, criticó con dureza a la actual junta directiva del club el pasado jueves en rueda de prensa. En ella, aseguró, entre otras cosas, que el presidente azulgrana es más hoy en día un problema que una solución.

El empresario de Granollers ha vuelto este sábado a aparecer para dar su opinión tras el anuncio del Barça de romper con Mountain & Co y renunciar a que Barça Vision saliese a bolsa en Estados Unidos. "Como explicamos hace casi un año, era una operación especulativa que intentaba ser una solución a la “transacción puente” de Barça Studios del verano del 2022. Era y es prácticamente imposible, en el entorno de mercados actual, encontrar un inversor serio para Barça Vision que valore sus activos por 400 millones de euros", ha explicado a través de las redes sociales.

Font se muestra partidario de deshacer la operación que se realizó en su día con Barça Studios y que se convirtió en una de las palancas que permitieron la inscripción de futbolistas. "Toca reconocer que esta junta se equivocó. Explicar al socio lo que hemos pagado en concepto de asesoramiento e intermediación para construir esta operación. Deshacerla e intentar construir el negocio audiovisual del Barça desde fundamentos sólidos y con compañeros de viaje que aporten conocimiento y no solo dinero".

El que fue candidato a la presidencia del club azulgrana pide que no se siga huyendo hacia adelante y que en los próximos días no se firme algo que pueda perjudicar al club. "La tentación ahora de otra huida hacia adelante es grande Porque somos incapaces de mirar más allá de corto plazo. Deseamos que en los próximos días no anunciemos un acuerdo para tapar agujeros y seguir vendiendo humos", dice en relación con el acuerdo que el club azulgrana está cerca de anunciar por el que un nuevo inversor de Barça Studios se hará cargo del porcentaje que en su día adquirió Libero y que se convirtió en un serio problema por el impago posterior del fondo alemán.