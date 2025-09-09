Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC BARCELONA

Víctor Font, contudente con la gestión del Camp Nou: “El engaño es inadmisible"

Varios aspirantes a la presidencia del Barça han analizado para SPORT la confirmación del Johan Cruyff tras asistir al ‘Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur’

Victor Font, a SPORT: “Se pueden hacer las cosas mejor o peor. Lo que es inadmisible es el engaño”

Victor Font, a SPORT: “Se pueden hacer las cosas mejor o peor. Lo que es inadmisible es el engaño”

David Bernabeu

David Bernabeu

Algunos aspirantes a la presidencia del Barça han acudido este martes a la jornada de reflexión ‘Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur’ organizada por la plataforma Suma Barça en colaboración con EL PERIÓDICO.

Tras el acto varios de ellos han atendido a SPORT para analizar algunos de los temas de la actualidad como la confirmación oficial del Johan Cruyff como la sede para el debut en casa.

"La gestión me parece inexplicable. Lo primero que siento es tristeza porque cualquier aficionado lo que siente es el deseo de ir al primer partido en casa. Yo tengo a mis chavales que me preguntan: '¿cuándo vamos? ¿Tenemos entradas, no tenemos entradas? El gobierno de un club siempre es muy difícil: todos nos equivocamos, se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero lo que es inadmisible es el engaño”, apuntó Víctor Font.

Victor Font, a SPORT: “Se pueden hacer las cosas mejor o peor. Lo que es inadmisible es el engaño”

Victor Font, a SPORT: “Se pueden hacer las cosas mejor o peor. Lo que es inadmisible es el engaño”

"Íbamos a fichar a Nico Williams, a estar en el 1.1 y a volver a casa en el Gamper, tras un anuncio a bombo y platillo. El socio, Flick y la plantilla merecen mucho más, que se les cuente la verdad”, subrayó. “Hay miles y miles de socios que creen que el Barça debe gestionarse mejor. Sobre todo, con honestidad y transparencia”.

Xavi Vilajoana, por su parte, no se mostró sorprendido por el descarte del Camp Nou para el duelo ante el Valencia. “No me sorprende. Era imposible que se jugara en el Camp Nou. Me duele que se juegue con la ilusión de los socios de volver a casa. Eso es lo peor”.

Xavi Vilajoana, a SPORT: “No me sorprende. Era imposible que se jugara en el Camp Nou."

Xavi Vilajoana, a SPORT: “No me sorprende. Era imposible que se jugara en el Camp Nou."

"No están teniendo en cuenta al socio"

El evento estuvo dirigido a socios y aficionados que deseen profundizar en los desafíos actuales del FC Barcelona. Durante la jornada, intervinieron voces relevantes del ámbito institucional, económico, deportivo y social, que, a través de un debate constructivo, buscaron aportar ideas y perspectivas que permitan preservar la identidad del 'més que un club', sin dejar pasar las oportunidades que plantea el contexto actual.

Joan Camprubí, a Sport: “La gestión del retorno es errática y la adjudicación de la obra, un fracaso. No están teniendo en cuenta al socio”

Joan Camprubí, a Sport: “La gestión del retorno es errática y la adjudicación de la obra, un fracaso. No están teniendo en cuenta al socio”

Joan Camprubí, el líder y portavoz de 'Som un Clam', en palabras a SPORT, también se mostró muy crítico con la gestión del estadio de la actual directiva. “La gestión del retorno al estadio es errática y la adjudicación de la obra, un fracaso. No están teniendo en cuenta al socio”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas