Víctor Font, contudente con la gestión del Camp Nou: “El engaño es inadmisible"

Algunos aspirantes a la presidencia del Barça han acudido este martes a la jornada de reflexión ‘Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur’ organizada por la plataforma Suma Barça en colaboración con EL PERIÓDICO.

Tras el acto varios de ellos han atendido a SPORT para analizar algunos de los temas de la actualidad como la confirmación oficial del Johan Cruyff como la sede para el debut en casa.

"La gestión me parece inexplicable. Lo primero que siento es tristeza porque cualquier aficionado lo que siente es el deseo de ir al primer partido en casa. Yo tengo a mis chavales que me preguntan: '¿cuándo vamos? ¿Tenemos entradas, no tenemos entradas? El gobierno de un club siempre es muy difícil: todos nos equivocamos, se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero lo que es inadmisible es el engaño”, apuntó Víctor Font.

"Íbamos a fichar a Nico Williams, a estar en el 1.1 y a volver a casa en el Gamper, tras un anuncio a bombo y platillo. El socio, Flick y la plantilla merecen mucho más, que se les cuente la verdad”, subrayó. “Hay miles y miles de socios que creen que el Barça debe gestionarse mejor. Sobre todo, con honestidad y transparencia”.

Xavi Vilajoana, por su parte, no se mostró sorprendido por el descarte del Camp Nou para el duelo ante el Valencia. “No me sorprende. Era imposible que se jugara en el Camp Nou. Me duele que se juegue con la ilusión de los socios de volver a casa. Eso es lo peor”.

"No están teniendo en cuenta al socio"

El evento estuvo dirigido a socios y aficionados que deseen profundizar en los desafíos actuales del FC Barcelona. Durante la jornada, intervinieron voces relevantes del ámbito institucional, económico, deportivo y social, que, a través de un debate constructivo, buscaron aportar ideas y perspectivas que permitan preservar la identidad del 'més que un club', sin dejar pasar las oportunidades que plantea el contexto actual.

Joan Camprubí, el líder y portavoz de 'Som un Clam', en palabras a SPORT, también se mostró muy crítico con la gestión del estadio de la actual directiva. “La gestión del retorno al estadio es errática y la adjudicación de la obra, un fracaso. No están teniendo en cuenta al socio”.