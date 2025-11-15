Víctor Font critica con dureza a Laporta

Aunque todavía no se ha fijado fecha para la celebración de las elecciones para elegir presidente del FC Barcelona, siendo lo más probable que sean entre finales de marzo y principios de abril, hace ya días que se ha iniciado la precampaña electoral. Xavier Vilajoana, que repetirá como precandidato, apareció esta misma semana para analizar, desde su punto de vista, la situación económica del club y este sábado ha sido Víctor Font quien lo ha hecho.

El líder de 'Sí al Futur' presentará este lunes una nueva plataforma bajo el lema 'El Barça que volem'. Lo hace como una propuesta transversal a la que se han unido otros grupos como 'Seguiment FCB' y 'Suma Barça', esperando lograr más apoyos en los próximos meses con el objetivo de sumar fuerzas y crear una candidatura fuerte para enfrentarse al actual presidente, Joan Laporta.

Dos días después, el máximo mandatario azulgrana será el gran protagonista de un acto en Sant Cugat con el fin de escuchar a socios y socias de la entidad. Según el anuncio, el acto contará con la presencia de la exitosa mascota 'CAT' y todas las personas que acudan podrán fotografiarse con las copas ganadas la pasada temporada. Esto último ha sido aprovechado por Víctor Font para cargar contra Laporta. "Hacer campaña con recursos del club es un conflicto de intereses y, muy probablemente, una ilegalidad", ha lanzado el empresario de Granollers en sus redes sociales.

Font va más allá y lanza una propuesta a los que ya son sus compañeros de viaje en estar carrera electoral: "Compañeros y compañeras de Sí al Futur, Suma Barça y Seguiment FCB, peñistas y socias y socios amigos: Creo que deberíamos pedir al club que nos cediese la mascota CAT y las copa de los títulos de la pasada temporada para el acto del lunes".

Desde el entorno del presidente, se explica a este diario que el mensaje de Font no tiene ni pies ni cabeza porque el acto de Laporta no tiene ningún tinte electoral. Además, estaba previsto y programado mucho antes de que el empresario de Granollers anunciase la presentación de 'El Barça que volem'. Desde dicho entorno son contundentes y dicen que es un comentario típico de alguien que ya está en campaña electoral.