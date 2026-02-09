Víctor Font carga contra Laporta por sus “falsas promesas” con el Palau Blaugrana

‘Nosaltres’ ha emitido un comunicado para criticar con dureza la última gran promesa de Joan Laporta antes de dimitir como presidente del FC Barcelona para poder presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo. El ya exmáximo mandatario filtró detalles de un nuevo proyecto para el Palau Blaugrana y la precandidatura de Víctor Font ha expresado su malestar respecto a “unas obras que llevan años de retraso y falsos compromisos”.

“Desde Nosaltres hemos recibido con vergüenza, pero sin sorpresa, que el club aprovechara las últimas horas de la presidencia de Joan Laporta para hacer una nueva promesa de construcción del Palau Blaugrana. Durante este mandato, la directiva ha prometido iniciar las obras en diversas ocasiones: primero dijo que comenzarían en enero de 2024, y más tarde aseguró que se iniciarían en febrero de 2025. Ninguna de estas fechas se cumplió”, ha denunciado Font.

Según el aspirante a la presidencia del Barça, Laporta “vuelve a jugar con los socios filtrando a los medios un supuesto nuevo proyecto”, pero “este proyecto del Palau Blaugrana no dispone de financiación”. “Los sobrecostes que están sufriendo las obras de Limak en el Camp Nou han dejado sin recursos al Nou Palau. Junto con los asuntos de la Grada d’Animació, la apuesta por la fallida Superliga o la constante proximidad con Florentino Pérez, es otro ejemplo de cortina de humo y engaño con intención electoralista”, ha justificado.

“La proximidad de las elecciones es la única explicación de esta profusión de anuncios. Muy pronto, desde 'Nosaltres', explicaremos por qué”, ha finalizado el comunicado del equipo de Víctor Font.