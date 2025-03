Víctor Font carga contra la gestión de Laporta: "El Barça no es el club de los que mandan, sus amigos y familiares"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, protagonizó una ponencia titulada "El Barça que somiem" en el Centre Cívic Can Déu de Barcelona, donde ha repasado las bases de su programa y ha lanzado, de nuevo, críticas al modelo de gestión de la directiva actual liderada por Joan Laporta.

Durante su intervención, Font insistió en la necesidad de transformar la estructura del club para adaptarse a los nuevos tiempos y defendió la creación de una dirección general de deportes. "No tiene sentido que lo haga el vicepresidente deportivo. Suele ser un señor que tiene ferreterías, que tiene hoteles, empresarios. Hay que crear las condiciones para que el talento culé esté en el club", afirmó.

En esa línea, subrayó la importancia de contar con una estructura deportiva hiperprofesionalizada y una gestión empresarial eficiente: "Una estructura empresarial como Dios manda, que sea capaz de generar más de lo que gastamos".

Potenciar el talento de casa

Font también expresó la necesidad de recuperar a los exjugadores legendarios en la estructura del club y ha defendido su regreso con funciones relevantes: "Messi debe volver al club y hacer una función que haga que el Barça sea más grande. Busquets, Puyol, Guardiola, deben poder volver al club. Porque el club es de todos los culés, y no es el club de quien manda y de sus amigos y familiares. Que sólo viva pendiente de si el balón entra o no”.

Sobre la relación que debe mantener el club con Lionel Messi, Font aseguró que "la mayoría de la masa social del club no quiere que se rompan relaciones con el mejor jugador de la historia del club", e insistió en que el argentino debe formar parte del futuro del Barça.

Uno de los puntos más enfáticos de su discurso fue la necesidad de un espacio de animación que impulse el ambiente en el estadio: "Quiero un espacio de animación que sea la envidia de los rivales, que cuando vengan al Camp Nou estén acojonados. Que haya 5.000 jóvenes animando. Es lo que el Barça merece".

Font, durante su comparecencia en el Centre Cívic Can Deu / Ferrándiz

Revertir la situación económica

Finalmente, advirtió sobre la situación económica del FC Barcelona y la necesidad de un cambio en la gestión: "Estoy convencido de que la mayoría de los socios comparten lo que estoy explicando. Estamos en un momento parecido a la situación que teníamos cuando hice la primera rueda de prensa en Granollers. Si no se hacen las cosas bien podemos poner en riesgo a esta generación única de jugadores. Tenemos una deuda de 1.300 millones que hay que revertir. Presentamos una alternativa a la manera como se ha gestionado el club los últimos 48 años. Debemos pasar página".

Font deja claro que sigue apostando por una transformación estructural del club y mantiene su voluntad de presentar una alternativa al actual modelo de gestión del FC Barcelona de Joan Laporta: "No creo que Laporta quiera privatizar el Barça, pero su mala praxis puede acabar poniendo en riesgo el modelo de propiedad. Si no cuidas la salud, acabas enfermando”, ha sentenciado.

LA INSCRIPCIÓN DE OLMO

Entre otros aspectos, Font hizo referencia a la situación que se vivió en enero con la inscripción de Dani Olmo: "Estamos hablando que si no interviene un órgano político para salvar al club el jugador no estaría inscrito. Es gravísimo, otro ejemplo del modelo de gestión actual". “Si haces una operación de 100 millones para inscribir a Olmo y lo haces con una empresa q no puede pagar 70 quilos con un administrador condenado y otro, un fugitivo moldavo, q encima anuncias como operador de telecomunicaciones del club… ¿pero q broma es esta? Es alucinante". Acerca de 'New Era Visionary Group', Font valoró que "llevó 30 años dedicándome a la conectividad y nunca había oído hablar de esa empresa".

CANDIDATURA

“Sé que para ganar tenemos q ilusionar. Y se ilusiona con nombres. Debemos hacerlo compatible con el proyecto y el modelo que vengo defendiendo desde el primer día”, añadió respecto a posibles 'fichajes' para su futura candidatura.