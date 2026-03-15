Así es Víctor Font, candidato a las elecciones del Barça 2026: patrimonio, empresas y a qué se dedica

Víctor Font Manté tiene un sueño entre ceja y ceja: ser presidente del FC Barcelona. El candidato de Granollers busca liderar un FC Barcelona basado en la transparencia y en un modelo económico sostenible para los próximos años, algo que ha sido imposible en los últimos años. Además, pretende recuperar la relación con Leo Messi, cuyo vínculo con Joan Laporta, su principal rival en la carrera presidencia, es nulo.

La vida de Font es discreta, a pesar de su relevancia como empresario destacado en España. Su carrera comenzó tras estudiar Administración y Dirección de Empresas, así como un MBA en ESADE. Además, completó un programa de intercambio en Gestión Internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C..

Uno de sus primeros proyectos significativos fue como socio en Oliver Wyman (entonces conocida como DiamondCluster) en las oficinas de São Paulo, Barcelona y Dubái. Durante su tiempo allí, fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la empresa para las regiones de Europa, América y Oriente Medio.

No obstante, la empresa fue finalmente vendida por más de 1.000 millones de dólares, en una transacción que involucró a destacados profesionales del deporte como Ferran Soriano y Marc Ingla.

Víctor Font, líder de 'Nosaltres' y candidato a las elecciones del Barça / Dani Barbeito

Tras esta experiencia, Font decidió emprender y cofundó Delta Partner, una firma de servicios profesionales centrada en los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología, donde actualmente ocupa el cargo de CEO.

En 2010, Font amplió su influencia al mundo de la comunicación, convirtiéndose en accionista fundador del diari ARA. También asumió roles clave como miembro del Consejo de Administración y del Consejo Editorial de la publicación.

Víctor Font, en su comparecencia / Dani Barbeito

El gran sueño de Víctor Font

El de Granollers decidió dar un paso más y se presentó como candidato de la plataforma 'Sí al Futur' en las elecciones de 2021. Aunque no era su primera incursión en la política deportiva, ya que previamente había formado parte de la candidatura de Marc Ingla en las elecciones del Barça.

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El proyecto de Font fue bien recibido, pero solo logró el 29,99% de los votos. Por su parte, Laporta obtuvo el 54,28% y Toni Freixa el 8,58%. A pesar de la derrota, Font no se rindió y lleva más de cinco años trabajando en una nueva propuesta para el Barça, con la esperanza de poder superar a Laporta esta noche, aunque no será una tarea fácil.