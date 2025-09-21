Víctor Font arma un equipo potente para ser gran alternativa

A Víctor Font se le ha visto recientemente acompañado de sus hijos, animando al Barcelona en Newcastle. Es habitual que acompañe al equipo en los desplazamientos importantes como un seguidor más en la zona de aficionados.

Víctor Font está trabajando permanentemente y no deja de perfilar su alternativa a la actual junta directiva. Quiere estar listo en cualquier momento si finalmente se producen unas elecciones el próximo verano o incluso si en cualquier momento se acortan los plazos. No quiere que le pille la situación con el pie cambiado.

Recientemente se ha conocido la incorporación para el área económica de su equipo de un hombre de peso como es Ramón Guardiola; un prestigioso economista que en su día estuvo cerca de Laporta.

Más incorporaciones

Pero no se paran ahí las incorporaciones. Font está trayendo a su grupo gente de peso en las áreas de peñas, animación, y deportiva para ilusionar a los aficionados del Barcelona con su proyecto. Pronto conoceremos algunos de esos nombres de peso, en caso de que se produzcan unas elecciones.

Sabe que luchar contra el poder no es fácil y que Laporta está fuerte en su posición de presidente, pero entiende que el barcelonismo vivo necesita alternativas y que su proyecto es cada día más sólido, solvente e ilusionante.

Poco a poco se irán conociendo algunos nombres propios significativos que han llegado a su candidatura y que fortalecerán su alternativa la actual presidente, algo que engrandece evidentemente el barcelonismo.

Font sigue muy ilusionado con volverse a presentar y participa activamente en casi todas las actividades del mundo barcelonista como se vio recientemente en el encuentro organizado por El Periódico.