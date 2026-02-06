Víctor Font anuncia que Deco no sería su director deportivo

La cuenta atrás para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ya ha comenzado. Joan Laporta confirmó que este lunes dimitirá como presidente para presentarse a las elecciones que se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026 y, así, dar el pistoletazo de salida el proceso electoral. La activación del mismo supondrá que él y una parte de sus directivos cesarán de sus funciones para participar e impulsar su candidatura a la reelección, mientras que otro grupo, con Rafael Yuste al frente, seguirán dirigiendo la entidad hasta el 30 de junio.

La oposición ya lleva tiempo moviéndose y Víctor Font fue entrevistado en 'El món a Rac 1' para valorar los comicios y el momento que vive 'Nosaltres', la plataforma que lidera. "Tenemos clarísimo que estas elecciones las ganaremos. Estoy al servicio de la causa y liderando esta manifestación. Los socios no tendrán que escoger a un candidato, van de saber si los socios quieren seguir con el modelo presidencialista del siglo pasado, que hace que los mejores no estén en el club. Llevamos cinco ventanas sin poder inscribir a un jugador, tenemos a seis jugadoras del femenino que acaban contrato que no sabemos si podrán continuar o a Xavi Pascual no le podemos dar un '5'", comentó Font en los micrófonos de 'Rac 1'.

Evidentemente, Font arremetió contra la gestión económica de Laporta, una de las grandes bazas de su discurso. "Nuestro plan persigue que en tres años el Barça consiga entre 200-300 millones de euros, que no generamos desde la época de Rosell. Tenemos que devolver la deuda, ser competitivos en el campo y en las secciones y situar al socio en el centro. La economía del club tiene potencial, pero el club, tal y como lo conocemos, está en riesgo. No porque haya una voluntad política de que cambie el modelo de propiedad, pero si no gestionas las cosas bien...", dijo. También le señaló directamente porque "lo que no es aceptable es el engaño y aquí tenemos una lista que nos entristece de manera descomunal".

En esta línea, también denunció una ilegalidad cometida por la junta directiva presidida por Joan Laporta. Aseguró que un intermediario de la empresa ISL añadió "350.000 euros en una cuenta personal para pagar gastos de los directivos donde había, incluso, embargos de multas". Sin embargo, rechazó la oportunidad de llevar el caso a los juzgados porque "mi misión es la de crear un proyecto ilusionante para el futuro".

Los precandidatos

A tres días de que arranque el proceso electoral, además de Joan Laporta, son tres los precandidatos que se presentarán a los comicios: Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana. El voto de la oposición, por lo tanto, estará muy diversificado. Motivo por el cual, muchas voces del entorno blaugrana consideran que estos tres deberían ir de la mano en una candidatura conjunta.

Preguntado por esta casuística, Font reconoció que "las puertas están abiertas y siguen abiertas para todos aquellos que compartan diagnóstico y visión. He hablado con todos, cada uno tiene sus prioridades y agenda" y acabó su discurso reconociendo que, en estos momentos "no descarto un acuerdo".

Flick sí, Deco no

En la citada entrevista, Víctor Font aseguró que, en el caso de imponerse en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Hansi Flick seguirá siendo el entrenador del primer equipo de fútbol masculino. Sin embargo, confirmó que Deco no continuaría como director deportivo de la entidad blaugrana y sería destituido.

"No daremos el nombre, pero explicaremos la estructura, que encajará mejor con el trabajo de Flick. No lo podemos anunciar porque tiene contrato. No habrá gente que no tenga nada que ver con la estructura deportiva, como Alejandro Echevarría. Deco es un cargo de confianza de Laporta y Echevarría", explicó. Ahora bien, preguntado por el supósito en el que Flick pida la continuidad de Deco, Font respondió: "Después ya lo hablaríamos, pero estamos convencidos que los candidatos que tenemos".

En cuanto a Leo Messi, reconoció que "llevamos dos años y medio trabajando en cómo restablecer los puentes para que vuelva al Barça y lo hemos compartido con su entorno" y reconoció que en las elecciones "no se tiene que mojar" porque "los activos del club no tendrían que jugar a hacer política".