Víctor Font: ¿y ahora, qué?

Víctor Font se dio a conocer entre la masa social del FC Barcelona en la Asamblea de Socios Compromisarios de 2019, cuando reunió las firmas necesarias para someter a votación la propuesta de reforma estatutaria para implementar el voto electrónico. Dos años después, apoyó la moción de censura que provocó la dimisión de Josep Maria Bartomeu y se presentó a las elecciones a la presidencia del club por primera vez. Logró 16.679 votos en su primer intento con 'Sí al Futur', un proyecto que acabaría formando parte de 'Nosaltres' cinco años después. Con esta candidatura, tampoco logró evitar la reelección de Joan Laporta el domingo pasado.

De hecho, a pesar de ser la única alternativa a 'Jan' y, por consiguiente, aglutinar todo el apoyo de la oposición, Font 'solo' recibió el apoyo 14.385 de socios, más de 2.000 menos que en sus primeros comicios. Obviamente, los resultados fueron malos para el cofundador y CEO de Delta Partners Group, que no negó la evidencia en su atención a los medios de comunicación. "Estamos tristes. Teníamos la ilusión de transformar al club y acercarlo a su gente. Es una lástima, pero aceptamos el resultado. Felicitamos al presidente electo, Joan Laporta, y toda su junta directiva por la incontestable victoria", declaró.

Muchas de las preguntas de los periodistas y aficionados a Víctor Font cuando aún no había ni finalizado el escrutinio, como no podría ser de otra forma, se centraron en el futuro. ¿Se plantea presentarse a sus terceras elecciones? Ni lo confirmó ni lo descartó. "Nosotros hemos defendido un Barça diferente. Y esta causa la seguiremos defendiendo porque es noble. Yo seguiré trabajando, luchando y esforzándome para que el Barça, el club de mi vida, sea tal como lo sueño", dijo.

Desconexión y reflexión tras la intensidad electoral

Han sido unas últimas semanas muy intensas para Víctor Font. Sin entrar en comparativas con el resto de aspirantes a la presidencia, la realidad es que la candidatura 'Nosaltres' ha seguido un ritmo frenético desde el mismo día en el que Joan Laporta anunció su dimisión para convocar las elecciones. Actos diarios tanto con socios como con la prensa, entrevistas de todos sus integrantes (como Carles Ordiales, Jaume Guardiola, Carles Planchart o Albert Puig), debates, comunicados... Y un largo etcétera de acciones y actividades comunicativas para que su proyecto llegara al barcelonismo y quedara muy claro.

No ha podido ser, sin embargo, y lo primero que hizo Font al conocer su derrota fue poner a disposición del club todo su trabajo hecho en los últimos años, como por ejemplo su trabajada propuesta social o el plan con el Palau Blaugrana. A partir de ahí, es demasiado pronto para saber cómo procederá. Un lustro es un periodo de tiempo muy largo y durante todos los años venideros pueden suceder muchas cosas. De momento, el ya excandidato se centrará en desconectar y reflexionar junto con las personas de su máxima confianza.

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Si de algo no queda ninguna duda, sin embargo, es que Víctor Font seguirá viviendo su barcelonismo con pasión. Seguirá acudiendo como siempre a todos los partidos que pueda en el Spotify Camp Nou y también se apuntará a algún desplazamiento como bien saben todos los culés que se lo han encontrado por Europa en más de una ocasión. De momento, no tiene previstas apariciones públicas en el futuro cercano. Toca descansar después del tute... y disfrutar de los éxitos de los jugadores de Hansi Flick.