Víctor Font no acudirá a la conciliación con Deco

Deco confirmó el otro día que presentó una petición de conciliación, de momento no es una querella, es el paso previo, contra Victor Font por sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en el traspaso de Vitor Roque.

Ambas partes están citadas a un acto de conciliación el próximo día 10 u 11 de junio. En ella se pedirá al que fuera candidato a la presidencia del Barcelona que se retracte de sus manifestaciones.

Pues bien, Víctor Font no tiene previsto acudir al acto, pues entiende que no hay nada que conciliar. Si no hay, como parece, conciliación, Deco tendrá opciones entonces de querellarse contra Font.

No piensa retractarse

Si lo hace, se verían en un juzgado dentro de unos meses y deberían salir a la luz todos los detalles de la operación Vitor Roque y las cifras exactas del traspaso y las posibles comisiones. Font cree que hay que exigir más transparencia y que las cifras del traspaso no están claras, y es por eso que no parece temer a una posible querella del director deportivo del Barcelona. De momento no irá a retractarse.

Por su parte, Deco dejó claro en su momento que "la querella es a nivel personal, no tiene nada que ver con el club ni con política. Ni él, ni nadie va a asegurar que yo me he beneficiado de una cosa que es mi trabajo. No lo voy a permitir, pero es un tema mío personal. Esto quiero que quede muy claro”, explica el brasileño.