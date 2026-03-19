Víctor Barberá, 'fichaje' para Belletti en el Barça Atlètic y al Valladolid en verano

Juliano Haus Belletti necesita como el comer recuperar efectivos. El técnico brasileño está teniendo una temporada muy accidentada al mando del Barça Atlètic. Entre un reguero de lesiones y el hecho de que el primer equipo tenga que 'pescar' continuamente del filial, apenas está pudiendo empalmar onces de garantías.

La media de edad de las alineaciones del héroe de la segunda Champions de la historia del Barça es bajísima. Cada once está repleto de juveniles. El último en debutar, Adam Argemí, al que subió directamente del Juvenil B y lo hizo jugar de titular al lado de Guille Fernández y Juan Hernández.

Operado en octubre

Pero también va apareciendo algo de luz en forma de regresos. El próximo será el de Víctor Barberá. El delantero, que fue operado en octubre de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha, está ya prácticamente listo para volver a los terrenos de juego.

Mbacke celebra un gol con Roger y Barberá / Valentí Enrich

Lleva ya un par de semanas ejercitándose con el grupo y su vuelta a los terrenos de juego es inminente. Veremos si ya este fin de semana en Ibiza (lo más probable) o la próxima semana frente al Sant Andreu en el Johan Cruyff. Si no hay contratiempos, vaya. Porque su periplo estos dos últimos años está siendo muy accidentado tras regresar de su estancia en Bélgica con el Brujas. Pero está ya prácticamente listo para reaparecer.

Más opciones en ataque

El tema es que Barberá, que será otra opción en la punta de lanza junto con el recién llegado este mercado de invierno Joaquín Delgado, ya habría cerrado su salida del club el próximo verano.

El catalán firmó por una temporada y termina contrato el próximo 30 de junio. Y, según cuenta el periodista Ángel García, tendría ya firmada su llegada al Real Valladolid. Se sumará a las llegadas, ya cerradas, de Robin Van Duiven y Dani Pérez.

Víctor Barberà, toda una demostración de talento ante el Reus / FC BARCELONA

La carrera de Barberá, como decíamos, por ahora se ha visto truncada por las continuas lesiones musculares que no le han dejado desarrollar todo su indudable potencial.

A pesar de haber jugado apenas siete partidos este curso, Barberá acumula seis goles y dos asistencias. Números TOP y que invitan al optimismo para su vuelta este 'rush' final con el equipo jugándose