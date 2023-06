Víctor Barberá explica los motivos de su salida del Barça

El delantero del juvenil azulgrana decidió no prolongar su contrato y ha puesto rumbo al Brujas "Fue una decisión mía, pero ellos me comprendieron y al final me apoyaron en que pudiera salir", ha comentado

La historia de Víctor Barberá y el FC Barcelona llegó a su fin. El delantero tomó la decisión de no prolongar su contrato como blaugrana y formará parte del Brujas de la liga belga hasta 2027. Así, pone fin a tres temporadas en las categorías inferiores del club catalán, en las que ha llegado a participar en más de una veintena de encuentros con el filial.

En este sentido, y antes de viajar con la selección espàñola sub 19 para disputar el Europeo en Malta, ha concedido una entrevista a 'Relevo' en la que ha dado los motivos de su salida del Barça, tras "un proceso de muchas dudas" en el que pensó "qué iba a ser lo mejor para mí".

"Tanto el Barça como yo pensamos que esto me iba a servir para mejorar, para tirar hacia adelante. Fue una decisión mía, pero ellos me comprendieron y al final me apoyaron en que pudiera salir. Es un proceso largo de dudas y de meditar mucho y de pensar que iba a ser lo mejor para mí. Y al final, por detalles, decidí salir", ha explicado en el citado medio.

El delantero rechazó la oferta de renovación que le ofreció el Barça y, ante la negativa del futbolista, el club decide dejarle sin jugar. "Son decisiones del club que yo tengo que respetar. En un momento me comunicaron que no podían contar conmigo. Y hasta ahí yo seguí trabajando día a día, entrenando todos los días con el filial y hasta el último fin de semana que acabó la temporada", ha apuntado.

Optimista y agradecido

Barberá afronta con optimismo su nueva etapa futbolística en territorio belga: "Desde el primer día que me lo propusieron me encantó porque tiene una manera de trabajar que me atrae. Se apuesta mucho por la gente joven. Lo que me ha tirado para ir allí ha sido el proyecto deportivo y la forma en la que tienen de trabajar", ha comentado.

La decisión no fue sencilla. En palabras del propio protagonista: "Es un proceso largo en el cual el Barça para mí es muy importante y el Brujas será una muy buena propuesta. Al final es eso, estuve entre el Barça y el Brujas porque al final el Barça es el club con el que me he criado, primero viéndolo y ahora jugando".

Pero en la misma entrevista también ha tenido palabras de agradecimiento al club que le ha ayudado a labrarse un nombre. "Ha sido increíble para mí, ha sido un sueño desde bien pequeño. He conocido gente, he tenido compañeros muy buenos, he crecido tanto como deportivamente como personalmente. También he tenido entrenadores que me han ayudado bastante y la verdad que dentro del club solo puedo tener palabras de agradecimiento para ellos, así que es todo bueno", concluye.