Vicky López gana el Kopa femenino

La delantera del FC Barcelona, Vicky López, de 19 años, ha sido galardonada en la gala del Balón de Oro con el Trofeo Kopa que premia a la mejor futbolista sub-21 del mundo. La madrileña, formada en la cantera azulgrana, se ha impuesto al resto de nominadas: la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid), la neerlandesa Wieke Keptein (Chelsea), la inglesa Michelle Agyemang (Arsenal) y la paraguaya Claudia Martínez Obando (Olimpia de Asunción) que la han seguido en este mismo orden.

La azulgrana, muy emocionada, ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, el Barça y sus compañeras. "Lo primero que me viene a la cabeza es mi familia, gracias papá, Laura, hermanos. Se lo dedico a mi madre que desde el cielo me está protegiendo. Espero que estés orgullosa de mí mamá. Obviamente, no me puedo olvidar del FC Barcelona. Al presidente, a La Masia, a Jonatan Giráldez, a Markel Zubizarreta, a Pere Romeu. Me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con solo 16 años. Y también mandar un mensaje a las pioneras del fútbol femenino porque gracias a ellas puedo estar recibiendo este premio. Prometo seguir trabajando", ha dicho en el escenario del Teatro del Chatelet.

Vicky López, que la pasada temporada ganó Liga, Copa y Supercopa con el Barça y llegó a la final de la Champions con el conjunto azulgrana y a la de la Eurocopa con la selección española, ha ganado la primera edición de este premio en categoría femenina, un premio que votan los ganadores del Balón de Oro.

La madrileña es la jugadora más joven en debutar con el primer equipo femenino del Barça. Lo hizo con 16 años, un mes y 19 días. La pasada temporada, con solo 18 años, disputó 37 partidos y marcó once goles.