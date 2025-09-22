Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC BARCELONA

Vicky López gana el Kopa femenino

La jugadora del Barça se adjudica el galardón que reconoce a la mejor jugadora menor de 21 años

¡Vicky López también se llevó el Trofeo Kopa!

¡Vicky López también se llevó el Trofeo Kopa!

Movistar Plus+

Ferran Correas

Ferran Correas

La delantera del FC Barcelona, Vicky López, de 19 años, ha sido galardonada en la gala del Balón de Oro con el Trofeo Kopa que premia a la mejor futbolista sub-21 del mundo. La madrileña, formada en la cantera azulgrana, se ha impuesto al resto de nominadas: la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid), la neerlandesa Wieke Keptein (Chelsea), la inglesa Michelle Agyemang (Arsenal) y la paraguaya Claudia Martínez Obando (Olimpia de Asunción) que la han seguido en este mismo orden.

La azulgrana, muy emocionada, ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, el Barça y sus compañeras. "Lo primero que me viene a la cabeza es mi familia, gracias papá, Laura, hermanos. Se lo dedico a mi madre que desde el cielo me está protegiendo. Espero que estés orgullosa de mí mamá. Obviamente, no me puedo olvidar del FC Barcelona. Al presidente, a La Masia, a Jonatan Giráldez, a Markel Zubizarreta, a Pere Romeu. Me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con solo 16 años. Y también mandar un mensaje a las pioneras del fútbol femenino porque gracias a ellas puedo estar recibiendo este premio. Prometo seguir trabajando", ha dicho en el escenario del Teatro del Chatelet.

Vicky López, que la pasada temporada ganó Liga, Copa y Supercopa con el Barça y llegó a la final de la Champions con el conjunto azulgrana y a la de la Eurocopa con la selección española, ha ganado la primera edición de este premio en categoría femenina, un premio que votan los ganadores del Balón de Oro.

Noticias relacionadas y más

La madrileña es la jugadora más joven en debutar con el primer equipo femenino del Barça. Lo hizo con 16 años, un mes y 19 días. La pasada temporada, con solo 18 años, disputó 37 partidos y marcó once goles.

TEMAS