Vicky López y su amistad con Lamine Yamal: "Le digo que está loco y él me aprieta"

Vicky López vive un sueño en el Barça y empezó el 2025 en casa, marcando en el derbi ante el Levante Badalona, casi tan bien como terminó el 2024, con su renovación hasta 2028 y la consecución del 'Golden Girl' de Tuttosport.

"Estoy muy feliz por ello, creo que estar aquí me ha llevado a ganar este premio", dijo la benjamina del equipo, que cumplió los 18 años en verano, al término del encuentro a SPORT. "Es un premio individual, pero sin mis compañeras no hubiese sido posible, es fruto de que estamos haciendo las cosas muy bien".

Un premio que, además, ganó junto a Lamine Yamal, con quien mantiene una bonita amistad que se forjó en la Masia. "Es el mejor del mundo, actualmente", dice de él.

"No hablamos cada día, pero tenemos muy buena relación. Yo me fijo mucho en él, le veo jugar y siempre le digo que está loco. Espero que lo esté muchos años más", cuenta Vicky. Y él a ella, también. "Me aprieta, me aprieta"

SU MOMENTO

Sin prisa pero sin pausa, Vicky quiere hacerse un hueco en el equipo, consciente de que es todavía muy joven y que tiene que aprovechar cada oportunidad.

"Es el mejor equipo del mundo y que me renueven cuatro años más es un sueño hecho realidad, quiero seguir aprendiendo de todas mis compañeras y de todo el staff y seguir, también, ganando todos los títulos posibles".

Vicky López marcó el primero del Barça ante el Levante Badalona / Javi Ferrándiz

LOS CONSEJOS DE GRAHAM

Esta temporada ha estado juntado de extremo derecha, como alternativa a Graham -ahora también Salma puede ocupar este rol- y Pere Romeu ya dijo que "es la centrocampista que mejor puede jugar en la banda por su desequilibrio".

"La gente que me conoce y que siempre ha estado conmigo saben que me gusta jugar abierta. Caro es Caro y siempre le pregunto para que me dé consejos, pero voy poco a poco mejorando en esta posición", explica la madrileña. "Me da consejos sobre cómo tirar desmarques, cuándo, algunos regates que hace en los entrenamientos y en los partidos... es un ejemplo a seguir, regatea en una baldosa y muy rápido"